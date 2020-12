Reggina, avvio shock: 10 punti in 11 partite, come in Serie D

La stagione della Reggina è iniziata al di sotto delle aspettative con appena 10 punti in 11 giornate, un avvio a dir poco difficoltoso, soprattutto tenendo conto delle ambizioni della vigilia.

Per ritrovare un inizio di campionato così avaro di soddisfazioni per gli amaranto, con l’identico bottino di punti nello stesso numero di gare di giocate, si deve tornare indietro alla stagione della rinascita post-fallimento, campionato di Serie D 2015/2016. La formazione guidata da mister Cozza, costruita in fretta e furia, ebbe un impatto non semplice, trovando nei primi 11 incontri di campionato 3 successi, contro Sarnese (1-0), Vigor Lamezia (2-0) e Vibonese (1-0), e un pareggio con il Marsala (1-1).

Per il resto, la formazione amaranto raccolse ben 7 sconfitte, una in casa, contro la Leonfortese (0-1) e addirittura 6 su 6 in trasferta, contro Aversa, Roccella, Cavese, Rende (che quasi un mese più tardi venne ribaltato da 2-1 a 0-3 a tavolino per l’allora Reggio Calabria), Siracusa e Frattese. Dopo quel difficile avvio, la squadra di Cozza cambiò marcia proprio a partire dalla 12^ giornata, raccogliendo 22 punti in 10 partite con 6 successi e 4 pareggi.

Meglio andarono i successivi quattro tornei di Serie C in quanto a partenze: 11 punti per la Reggina di Zeman nel 2016/2017; 16 per la squadra di Maurizi nel 2017/2018; nuovamente 11 nel 2018/2019 per la formazione di Cevoli; ben 25 erano invece i punti nella passata stagione ottenuti in 11 partite dalla squadra di Toscano.

Rispetto invece all’ultimo campionato di Serie B giocato dalla Reggina, De Rose e compagni hanno un punto in più: nella stagione 2013/2014 gli amaranto erano infatti a quota 9 in classifica dopo 11 giornate.