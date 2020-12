I Flop di Chievo-Reggina: la difesa è un disastro collettivo. Loiacono, Cionek e Delprato irriconoscibili

Tre reti sul groppone ed almeno altrettante occasioni clamorose che gli avanti del Chievo Verona non sono riusciti a sfruttare per bravura del portiere amaranto ed anche per scarsa precisione.

Il reparto difensivo sul banco degli imputati, anche se è tutta la squadra ad essere deludente. I flop della Reggina:

Giuseppe Loiacono rientra tra gli undici titolari dopo due gare che gli avrebbero dovuto consentire di tirare il fiato, per chi come lui non si era quasi mai fermato. Non la solita prestazione alla quale il vice capitano amaranto ci ha abituati. Sempre in difficoltà, spesso fuori posizione, decisamente sotto lo standard abituale.

Thiago Cionek non gioca di certo nel suo ruolo preferito. Lui preferirebbe una difesa a 4, ma è stato preso per fare il centrale difensivo ed i limiti si notano tutti. Stasera però sbaglia troppo, sempre in ritardo e mai di supporto ai compagni di reparto, specie sui cross che puntualmente arrivavano sulla testa di De Luca, punta clivense, che ha dominato in area amaranto. Fuori ruolo e fuori forma.

Enrico Del Prato fino a stasera era stato uno dei migliori uomini della rosa amaranto. Schierato in più ruoli, aveva sempre risposto presente con prestazioni oltre la sufficienza. Stanotte avrà gli incubi. Se lo sognerà De Luca, che lo anticipa, lo sovrasta su ogni pallone che giunge in area di rigore. Fiacco, molle, praticamente irriconoscibile.

Giuseppe Canale