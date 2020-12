Da Plizzari alla prestazione imbarazzante: le ”cinque verità” di Chievo-Reggina

Disfatta amaranto a Verona. Da Plizzari alla prestazione imbarazzante, passando per la difesa da incubo, le scelte discutibili in attacco e la Reggina smarrita: le ”cinque verità” di Chievo-Reggina.

✅PRESTAZIONE IMBARAZZANTE- A caldo o a freddo, poco cambia nel giudizio della sfida di ieri. La Reggina vista al “Bentegodi” è senza dubbio la peggiore vista fin qui: squadra confusa, a tratti anche svogliata ed incapace su più fronti, dal creare al difendere. Pari a zero la reazione (non) mostrata dopo il primo gol subito, in seguito al quale la squadra si è sgretolata sbagliando di tutto e di più. In balìa dell’avversario e con la consapevolezza di esserlo: la verità che fa più male della disfatta di Verona…

✅DIFESA DA INCUBO- No, non è il titolo di un programma televisivo in onda sul canale ‘Nove’, bensì quello più adatto al reparto difensivo amaranto visto a Verona. Irriconoscibile, preso d’assalto e costantemente in pericolo ad ogni affondo di Garritano e compagni (specie nel gioco aereo). La disorganizzazione del blocco composto da Loiacono, Cionek e Delprato è stata palese, nonché la stessa che ha visto subire due gol fotocopia da parte di Margiotta. Una difesa che al ”Bentegodi” ha fatto acqua da tutte le parti…

✅I GUANTONI SULLA GOLEADA- L’unica nota positiva di una serata da dimenticare. E’ merito del giovane portiere classe 2000 se il Chievo non è andato oltre il 3-0, risultato comunque roboante ma che lo sarebbe potuto diventare ancor più se non fosse per gli interventi del portiere di proprietà del Milan. Non può nulla dinnanzi alle prime due reti, qualche incertezza sulla terza, provvidenziale sul pallonetto tentato da De Luca e sui colpi di testa dello stesso nel primo tempo. L’ultimo a mollare cercando di tenere a galla una Reggina già affondata, evitando un’imbarcata ancor più consistente…

✅ATTACCO SBAGLIATO- Indolente e leggero dinnanzi ad un reparto difensivo solido e ben strutturato. Il tandem offensivo visto ieri sera ha lasciato più di qualche perplessità ad inizio gara, confermata in seguito ai (non) risultati prodotti al termine della gara. Bellomo e Rivas in avanti sono stati una mossa sbagliata e lo si è capito soprattutto nel momento in cui Lafferty, al suo ingresso, ha subito creato una palla gol (la prima) e sfruttato la sua fisicità per farsi spazio tra le maglie gialloblu. Discorso semi-analogo per Vasic, il quale ha però fallito il cosiddetto ‘gol della bandiera’ da due passi.

✅REGGINA CERCASI– La verità più grande è che la Reggina si è smarrita e che, ad oggi, non riesce più a trovare la diritta via. Le cinque sconfitte nelle ultime sei gare sono un campanello d’allarme assai preoccupante, il quale ha smesso di suonare soltanto la settimana scorsa con la vittoria contro il Brescia, che evidentemente ha rappresentato una ‘falsa svolta’. E’ il momento degli interrogativi ma soprattutto delle risposte concrete, di fare mea culpa e cercare di rimettere in piedi un giocattolo ad oggi rotto…

