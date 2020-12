Reggina, Lafferty e Vasic non si sbloccano: palo e imprecisione fermano i due attaccanti

Il fatto che l’attacco amaranto non stia brillando non è una novità e nemmeno una casualità. La squadra del presidente Gallo non si è distinta come una macchina da gol, anzi, ha dimostrato che il reparto più carente è proprio quello offensivo.

Non è andata meglio ieri al Bentegodi, nemmeno con l’ingresso di Lafferty e Vasic. Il nordirlandese, subentrato nel secondo tempo al posto di Bellomo, è stato fermato dal palo alla sua prima occasione utile. Solita gara di grinta, forse anche troppa, che lo ha portato a commettere spesso falli ingenui, facendosi trovare in un paio di occasioni in off-side e finendo pure per farsi ammonire.

Molto simile è stata la partita di Vasic, che subentra quando mancano appena venti minuti al termine del match per provare un disperato tentativo di riacciuffare il risultato. Il gigante svedese si divora un gol sotto porta in maniera clamorosa, andando di “suola” invece che di testa, e si lascia scappare il difensore clivense in occasione del terzo gol. Entrambi da rivedere…

Santo Nicolò