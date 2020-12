Venezia, ko senza drammi: “Pensiamo già alla Reggina”

Verso Reggina-Venezia: lagunari sconfitti in casa dal Monza, ma mister Zanetti elogia la qualità dei suoi e mette nel mirino la trasferta in Calabria.

Una sconfitta senza strascichi, quella subita ieri pomeriggio dal Venezia ad opera del Monza. Ai microfoni del club lagunare, mister Paolo Zanetti ha commentato il ko contro i brianzoli.

<<Oggi (ieri, ndr) si sono affrontate due squadre che hanno giocato un calcio di qualità- si legge- sapevamo di dover giocare contro una squadra forte e nel primo tempo li abbiamo costretti a chiudersi nella loro metà campo. In queste partite bisogna essere cinici quando si hanno le occasioni; nel secondo tempo la partita è stata sbloccata da un gol che non capita spesso e noi siamo stati forse meno brillanti del solito nel rimetterla in piedi, subendo il gol del 2-0 in contropiede quando stavamo compiendo il massimo sforzo per pareggiare>>.

I prossimi avversari della Reggina, sono già concentrati sul match del Granillo. <<…Non abbiamo tempo di piangerci addosso perchè abbiamo la prossima partita dietro l’angolo, giocheremo tra 72 ore; mettiamo da parte questa sconfitta e pensiamo alla Reggina. Oggi credo che il palleggio e la qualità del gioco siano stati buoni, considerando anche la qualità dell’avversario;ciò che ci è mancata probabilmente è stata la veemenza nella fase offensiva>>.