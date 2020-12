Reggina in silenzio stampa: non parla nessuno dopo la disfatta di Verona

Nessun tesserato della Reggina rilascia dichiarazioni al termine della partita persa, malamente, a Verona contro il Chievo. Questa è la comunicazione della società, dopo il ko netto e meritato degli amaranto, con la compagine di Aglietti che ha dominato per l’intero match rischiando la goleada evitata solamente da alcuni interventi provvidenziali di Plizzari. Per la Reggina quinta sconfitta nelle ultime sei gare e classifica sempre più pericolosa. Poco tempo per riflettere sulla prestazione di questa sera visto che già lunedì si torna in campo al Granillo contro il Venezia. Per adesso la società amaranto ha deciso per il silenzio stampa.