Reggina, FOCUS ON: capitano, la mediana è di nuovo tua…

Due mesi di panchina, che sembravano averlo relegato a ruolo di “comparsa” della Reggina tornata in B. Eppure, Ciccio De Rose non ha mai gettato la spugna, continuando a dare tutto sé stesso. <<Ho sofferto, ma non ho mai messo da parte il legame per questa città e l’appartenenza verso la maglia>>, ha dichiarato il mediano nell’ultima conferenza stampa.

Il premio a tanta serietà, è arrivato. Anche stasera, dopo le due prestazioni positive contro il Monza ed il Brescia, De Rose indosserà la fascia da capitano al braccio, proteggendo il reparto per la terza volta consecutiva.

Altro che dimenticatoio, il classe 87 è ancora una pedina importante della compagine dello Stretto. E stasera, vorrà sicuramente confermarsi…