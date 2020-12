Cari lettori di Reggionelpallone.it, benvenuti al live match della sfida del ”Bentegodi” di Verona per la sfida tra ChievoVerona e Reggina, valevole per l’11^ giornata del campionato di Serie B e con fischio d’inizio alle ore 21.00.

CHIEVOVERONA-REGGINA

Finale: ChievoVerona-Reggina 3-0

Solo tre minuti di recupero, che comunque non cambiano una partita già segnata dopo la doppietta di Margiotta e definitivamente messa al sicuro dalla terza rete di Rigione. Disfatta totale per la Reggina, alla quinta sconfitta nelle ultime sei partite.

90’+1, ingenuità di Cotali che rimedia il secondo cartellino giallo a partita ormai chiusa.

89′, spreca la palla per il gol della bandiera la Reggina su calcio d’angolo: di testa Crisetig trova la risposta di Semper, sulla respinta Vasic da pochi passi calcia oltre la traversa.

87′, doppio cambio nel Chievo: fuori Margiotta e Rigione, dentro Ciciretti e Lefebre.

84′, lampo improvviso degli amaranto con la girata di Vasic sul cross dalla sinistra, Semper è costretto a metterci il guanto per concedere solo il corner.

82′, ultimo cambio nella Reggina: dentro Mastour per Rivas.

80′, dentro Di Noia nel Chievo, esce Palmiero.

75′, il Chievo cala il tris su calcio d’angolo, Rigione sul secondo palo affossa Vasic e di testa insacca. Titoli di coda al “Bentegodi”… Chievo-Reggina 3-0

71′, assalto della Reggina sugli sviluppi di una punizione, alla fine Rolando riceve su cross di Rivas e da posizione defilata calcia, venendo murato da Garritano in scivolata.

70′, mister Napoli manda in campo Vasic per Loiacono. Muta l’assetto tattico degli amaranto.

69′, secondo ammonito nel Chievo: si tratta di Cotali.

67′, doppio cambio nel Chievo: Djordjevic e Zuelli per De Luca e Viviani.

65′, doppio tentativo di Mogos, il primo tiro sbatte sul braccio di Delprato, il secondo termina oltre la traversa con i gialloblù che chiedono il rigore.

63′, ancora un’ammonizione tra gli amaranto: giallo per Rivas.

61′, altro cambio nella Reggina: dentro Liotti al posto di Di Chiara.

57′, dopo il quasi pari con il palo di Lafferty, Margiotta realizza il raddoppio girando in rete un altro cross basso, stavolta di Mogos. Chievo-Reggina 2-0

55′, altro giallo nella Reggina, ammonito Lafferty.

54′, amaranto sfortunati, Lafferty colpisce il palo! L’attaccante interviene in spaccata sul tiro da fuori di Crisetig, deviando imparabilmente il pallone che si stampa sul montante; sulla ribattuta Rivas angola il tiro spedendo sul fondo la sfera.

51′, miracolo di Plizzari, costretto ad un prodigioso intervento sull’acrobazia di De Luca, scappato alla linea difensiva amaranto e intervenuto in spaccata sul cross dalla sinistra.

49′, ancora una chance di testa per De Luca che schiaccia sul fondo da buona posizione, sorprendendo ancora una volta la difesa della Reggina.

46′, subito due novità per la Reggina: dentro Lafferty e Folorunsho per Bianchi e Bellomo.

Inizia il secondo tempo al “Bentegodi”.

Intervallo: ChievoVerona-Reggina 1-0

Dopo tre minuti di recupero si chiude il primo tempo al “Bentegodi” con il Chievo avanti 1-0 grazie al gol di Margiotta, vantaggio meritato dalla squadra di Aglietti, contro una Reggina prima attendista, poi in grande affanno, che non ha saputo reagire al vantaggio gialloblù.

45’+1, secondo ammonito tra gli amaranto: sanzionato Delprato.

42′, sfiora la doppietta Margiotta che di testa angola troppo sul cross di Canotto, abilissimo a mandare in confusione un reparto difensivo amaranto statico e in affanno.

37′, altro giallo nel match, stavolta tocca a Palmiero.

29′, prima ammonizione del match, la rimedia Bellomo.

27′, ancora Di Luca di testa impegna severamente Plizzari, il quale salva la Reggina dalla seconda capitolazione.

25′, si sblocca la sfida del “Bentegodi” con il vantaggio siglato da Margiotta, bravo a girare in rete il cross basso di Canotto da destra, sorprendendo la difesa amaranto. Chievo-Reggina 1-0

23′, clamorosa opportunità non sfruttata da Rivas in contropiede! Una magia di Di Chiara manda in tilt il diretto avversario; l’esterno amaranto vede lo scatto di Rivas in posizione regolare e lo lancia in campo aperto, ma l’honduregno, appena entrato in area, complice un rimbalzo irregolare sul terreno, si allunga la sfera e Semper blocca in uscita.

19′, pericolosa iniziativa del Chievo che sfonda a sinistra con Garritano, traversone teso dal fondo, in area stacca De Luca, il suo colpo di testa non è angolato e Plizzari ha buon gioco, riuscendo a disinnescare il tentativo clivense.

15′, avvio di gara con il Chievo a fare la partita, come ci si attendeva, pressing alto della squadra di Aglietti ma la difesa amaranto non ha corso rischi, fatta eccezione per la chance di Canotto al 1′; per il momento la Reggina bada a contenere.

3′, immediata risposta amaranto con la bella iniziativa di Di Chiara sulla sinistra, palla lunga sul secondo palo, sfera allontanata dall’area di rigore dove arriva Bellomo che prova il destro al volo, perdendo però l’equilibrio al momento del tiro con il piede d’appoggio che scivola sul terreno viscido, palla sul fondo.

1′, subito un brivido per la Reggina con il Chievo che arriva in area con un’azione confusa che porta Canotto a tu per tu con Plizzari, tiro sporco del calciatore gialloblù, blocca in uscita il portiere amaranto.

Si parte! Comincia Chievo-Reggina!

Prima del calcio d’inizio, osservato un sentito e commosso minuto di silenzio per ricordare Paolo Rossi.

FORMAZIONI UFFICIALI

Chievo Verona (4-4-2): Semper; Mogos, Rigione, Gigliotti, Cotali; Canotto, Viviani, Palmiero, Garritano; De Luca, Margiotta. A disposizione: Seculin, Leverbe, Zuelli, Renzetti, Di Noia, Grubac, Pvlev, Djordjevic, Morsay, D’Amico, Rovaglia, Ciciretti. Allenatore: Aglietti.

Reggina (3-5-2): Plizzari; Loiacono, Cionek, Delprato; Rolando, Bianchi, De Rose, Crisetig, Di Chiara; Bellomo, Rivas. A disposizione: Farroni, Guarna, Gasparetto, Liotti, Stavropoulos, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Lafferty, Vasic. Allenatore: Napoli.

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta (Emanuele Prenna di Molfetta e Giuseppe Perrotti di Campobasso). Quarto ufficiale: Lorenzo Maggioni di Lecco.

PRE-GARA

La Reggina per dare continuità al successo ritrovato sabato scorso contro il Brescia, il Chievo per ritrovare una vittoria che manca da tre giornate. Al ”Bentegodi” di Verona, gialloblu e amaranto sono chiamati a mostrare tutto il proprio valore dinnanzi ad una sfida che sulla carta si preannuncia infuocata e che potrebbe riservare emozioni e sorprese. Aglietti contro Toscano, da compagni di squadra in amaranto a rivali per una notte, l’uno distante quattro punti dall’altro (con il tecnico dei clivensi in vantaggio a quota 14), oggi in campo con i palio punti pesanti.

IL CAMMINO

Chievo: Pescara (0-0,t), Salernitana (1-2,c), Reggiana (0-1,t), Brescia (1-0,c), Monza (1-2,t), Cosenza (2-0,c), Pordenone (1-1,t), Vicenza (rinviata,t), Lecce (1-2,c), Frosinone (3-2,t)

Reggina: Salernitana (1-1,t), Pescara (3-1,c), Virtus Entella (1-1,t), Cosenza (o-o,c), Pordenone (2-2,t), Spal (0-1,c), Empoli (3-0,t), Pisa (1-2,c), Monza (1-0,t), Brescia (2-1,c)



QUI CHIEVO- I gialloblu tenteranno di risollevarsi dopo i due ko contro Lecce e Frosinone, seppur debbano fare i conti con qualche assenza. Aglietti dovrà fare a meno dei vari Giaccherini, Obi, Vaisanen, Pucciarelli, Illanes e Fabbro, non tutti titolari ma certamente elementi che avrebbero potuto dare il proprio contributo. Tuttavia, il tecnico toscano recupera Renzetti, Ciciretti e Morsay.

QUI REGGINA- Si allunga anche la lista degli indisponibili del duo Toscano-Napoli (con quest’ultimo che siederà in panchina al posto del primo perché squalificato per un turno). Novità a riguardo, sono emerse soltanto nelle ultime ore in seguito alla divulgazione della lista dei convocati, nella quale, oltre ai vari Ménez, Charpentier, Faty e Rossi, non figurano Denis, Situm e Peli, tre ”new entry” inaspettate nell’elenco degli assenti. Tuttavia, tornano Folorunsho (squalifica scontata) e Rolando (infortunio oramai alle spalle).

I PRECEDENTI- Il ”Marcantonio Bentegodi” è un campo ‘stregato’ per la Reggina, dove nel corso della sua storia ha ottenuto soltanto due successi (uno contro l’Hellas e l’altro contro il Chievo). Sono 13 i precedenti tra clivensi e reggini, con il bilancio che pende decisamente dalla parte dei veneti, forti di 8 vittorie, 4 pareggi ed una sconfitta (per 0-1, arrivata in coppa Italia nella stagione 2012/13 e firmata Lucioni). Il primo incrocio tra le due squadre in terra veronese risale alla stagione ’95/96 in Serie B, terminato 3-2, con i padroni di casa che ribaltarono il doppio vantaggio amaranto. L’ultimo, invece, risale alla coppa Italia della stagione 2013/14, con i veneti che si imposero per 4-1. In campionato, dunque, in A o in B che sia stato, la Reggina non ha mai vinto in casa del Chievo.

EX DI TURNO- E’ indubbiamente Alfredo Aglietti il grande ex della sfida di questa sera, il quale ha vissuto con la maglia amaranto addosso il periodo migliore della sua carriera da calciatore. Per lui, infatti, le stagioni trascorse in riva allo Stretto (dal 1994 al 1996) sono state le più belle, nelle quali ha anche ottenuto una promozione dalla C1 alla B ed il titolo di capocannoniere del girone B di terza serie con 20 reti, entrambe al suo primo anno a Reggio. Oggi ritroverà il suo ex compagno di squadra Mimmo Toscano, definito il suo ‘spacciatore di assist’. C’è però un altro ex, un po’ più nascosto rispetto al primo. Si tratta di Nicola Bellomo, il quale ha vestito la maglia del Chievo nella prima parte della stagione 2014/15, in Serie A, totalizzando sei presenze prima di finire al Bari in cadetteria.

L’ARBITRAGGIO- Dirigerà la gara il sig. Giovanni Ayroldi di Molfetta (colui il quale qualche settimana fa in Reggina-Spal estrasse il rosso a Ménez). Il fischietto pugliese sarà coadiuvato da Emanuele Prenna di Molfetta e Giuseppe Perrotti di Campobasso, mentre il quarto ufficiale sarà Lorenzo Maggioni di Lecco. Quattro i precedenti tra Ayroldi e gli amaranto: Reggina-Spal 0-1 (01/11/2020, Serie B), Reggio Calabria-Vigor Lamezia 2-0 (4/10/2015, Serie D), Siracusa-Reggina 0-0 (26/03/2018, Serie C) e Catania-Reggina 4-1 (15/05/2019, secondo turno play-off Serie C). Un solo incrocio, invece, con i gialloblu (Cremonese-Chievo 1-0 della scorsa stagione).