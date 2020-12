LIVE! Chievo Verona-Reggina su RNP

Cari lettori di Reggionelpallone.it, benvenuti al live match della sfida del ”Bentegodi” di Verona per la sfida tra Chievo Verona e Reggina, valevole per l’11^ giornata del campionato di Serie B e con fischio d’inizio alle ore 21.00.

CHIEVO VERONA-REGGINA

PRE-GARA

La Reggina per dare continuità al successo ritrovato sabato scorso contro il Brescia, il Chievo per ritrovare una vittoria che manca da tre giornate. Al ”Bentegodi” di Verona, gialloblu e amaranto sono chiamati a mostrare tutto il proprio valore dinnanzi ad una sfida che sulla carta si preannuncia infuocata e che potrebbe riservare emozioni e sorprese. Aglietti contro Toscano, da compagni di squadra in amaranto a rivali per una notte, l’uno distante quattro punti dall’altro (con il tecnico dei clivensi in vantaggio a quota 14), oggi in campo con i palio punti pesanti.

IL CAMMINO

Chievo: Pescara (0-0,t), Salernitana (1-2,c), Reggiana (0-1,t), Brescia (1-0,c), Monza (1-2,t), Cosenza (2-0,c), Pordenone (1-1,t), Vicenza (rinviata,t), Lecce (1-2,c), Frosinone (3-2,t)

Reggina: Salernitana (1-1,t), Pescara (3-1,c), Virtus Entella (1-1,t), Cosenza (o-o,c), Pordenone (2-2,t), Spal (0-1,c), Empoli (3-0,t), Pisa (1-2,c), Monza (1-0,t), Brescia (2-1,c)



QUI CHIEVO- I gialloblu tenteranno di risollevarsi dopo i due ko contro Lecce e Frosinone, seppur debbano fare i conti con qualche assenza. Aglietti dovrà fare a meno dei vari Giaccherini, Obi, Vaisanen, Pucciarelli, Illanes e Fabbro, non tutti titolari ma certamente elementi che avrebbero potuto dare il proprio contributo. Tuttavia, il tecnico toscano recupera Renzetti, Ciciretti e Morsay.

QUI REGGINA- Si allunga anche la lista degli indisponibili del duo Toscano-Napoli (con quest’ultimo che siederà in panchina al posto del primo perché squalificato per un turno). Novità a riguardo, sono emerse soltanto nelle ultime ore in seguito alla divulgazione della lista dei convocati, nella quale, oltre ai vari Ménez, Charpentier, Faty e Rossi, non figurano Denis, Situm e Peli, tre ”new entry” inaspettate nell’elenco degli assenti. Tuttavia, tornano Folorunsho (squalifica scontata) e Rolando (infortunio oramai alle spalle).

I PRECEDENTI- Il ”Marcantonio Bentegodi” è un campo ‘stregato’ per la Reggina, dove nel corso della sua storia ha ottenuto soltanto due successi (uno contro l’Hellas e l’altro contro il Chievo). Sono 13 i precedenti tra clivensi e reggini, con il bilancio che pende decisamente dalla parte dei veneti, forti di 8 vittorie, 4 pareggi ed una sconfitta (per 0-1, arrivata in coppa Italia nella stagione 2012/13 e firmata Lucioni). Il primo incrocio tra le due squadre in terra veronese risale alla stagione ’95/96 in Serie B, terminato 3-2, con i padroni di casa che ribaltarono il doppio vantaggio amaranto. L’ultimo, invece, risale alla coppa Italia della stagione 2013/14, con i veneti che si imposero per 4-1. In campionato, dunque, in A o in B che sia stato, la Reggina non ha mai vinto in casa del Chievo.

EX DI TURNO- E’ indubbiamente Alfredo Aglietti il grande ex della sfida di questa sera, il quale ha vissuto con la maglia amaranto addosso il periodo migliore della sua carriera da calciatore. Per lui, infatti, le stagioni trascorse in riva allo Stretto (dal 1994 al 1996) sono state le più belle, nelle quali ha anche ottenuto una promozione dalla C1 alla B ed il titolo di capocannoniere del girone B di terza serie con 20 reti, entrambe al suo primo anno a Reggio. Oggi ritroverà il suo ex compagno di squadra Mimmo Toscano, definito il suo ‘spacciatore di assist’. C’è però un altro ex, un po’ più nascosto rispetto al primo. Si tratta di Nicola Bellomo, il quale ha vestito la maglia del Chievo nella prima parte della stagione 2014/15, in Serie A, totalizzando sei presenze prima di finire al Bari in cadetteria.

L’ARBITRAGGIO- Dirigerà la gara il sig. Giovanni Ayroldi di Molfetta (colui il quale qualche settimana fa in Reggina-Spal estrasse il rosso a Ménez). Il fischietto pugliese sarà coadiuvato da Emanuele Prenna di Molfetta e Giuseppe Perrotti di Campobasso, mentre il quarto ufficiale sarà Lorenzo Maggioni di Lecco. Quattro i precedenti tra Ayroldi e gli amaranto: Reggina-Spal 0-1 (01/11/2020, Serie B), Reggio Calabria-Vigor Lamezia 2-0 (4/10/2015, Serie D), Siracusa-Reggina 0-0 (26/03/2018, Serie C) e Catania-Reggina 4-1 (15/05/2019, secondo turno play-off Serie C). Un solo incrocio, invece, con i gialloblu (Cremonese-Chievo 1-0 della scorsa stagione).