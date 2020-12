Chievo-Reggina, le pagelle amaranto: difesa da incubo, Plizzari ultimo ad arrendersi

Disastro amaranto a Verona contro il Chievo: la Regina perde nettamente e praticamente mai si rende pericolosa davanti a Semper. Difesa da incubo quella degli amaranto, solo Plizzari cerca di salvare la faccia e la squadra ma nulla può sui gol subiti. Lafferty con grinta. Le pagelle della Reggina di RNP:

Plizzari 6,5 (il migliore) Pronti via abbassa la saracinesca in uscita su Canotto. Almeno altri due interventi miracolosi, incolpevole sui gol del Chievo è l’ultimo ad arrendersi.

Loiacono 4 Nella giornata pessima della retroguardia amaranto forse è quello con la prestazione più imbarazzante. Completamente fuori posizione nel primo gol veneto, quasi sempre disattento. Dal 26’ st Vasic 5 Si divora il suo primo gol italiano ad un metro dalla porta.

Cionek 4 In ogni azione offensiva il Chievo arriva al tiro e lui non trova mai la posizione giusta per difendere la sua porta, nella giornata no è anche lui protagonista.I due attaccanti locali vincono facile.

Delprato 4 Perennemente sovrastato da De Luca e Margiotta, se li perde ogni qual volta il Chievo mette il naso dentro l’area reggina.

Rolando 5 Al rientro dall’infortunio non ha gamba e corsa, prova qualche allungo senza esito.

Bianchi 5 Sembra avere i piedi “freezati”, sbaglia praticamente ogni palla che tocca. Dal 1’ st Folorunsho 4,5 Di solito ci mette dinamismo e intensità, questa sera nemmeno quelli.

De Rose 4,5 La diga oggi non funziona, in fase di costruzione inesistente, anzi quando ci prova riesce a sbagliare l’impossibile.

Crisetig 5,5 Corre tanto ma a vuoto, cerca il palleggio per i compagni ma non ha mai l’appoggio giusto. Strozza il sinistro utile per riaprire il match. Semper gli nega il gol della bandiera.

Di Chiara 5,5 Bene in fase offensiva, perché almeno ci prova con personalità. Ma le prime due reti clivensi nascono entrambe dal suo lato dove Mogos ne esce trionfatore. Dal 16’ st Liotti 5 Partecipa all’incubo collettivo.

Bellomo 4 Inizia bene con due assoli incoraggianti, poi scompare e viene sostituito. Dal 1’ st Lafferty 6 Palo e sfortuna gli dicono no, ci mette grinta che nel buio del Bentegodi è già una buona notizia.

Rivas 4 Ha sui piedi le due migliori occasioni amaranto: nella prima si allunga il pallone lanciato a rete, sulla seconda sbaglia il tap-in dopo il palo di Lafferty da buona posizione.

All. Napoli (Toscano squalificato) 4,5 La peggiore Reggina della stagione: asfaltata dal Chievo sulle corsie esterne, subisce due gol fotocopia e ad ogni affondo rischia di capitolare. Nel primo tempo squadra non pervenuta in fase d’attacco, nella ripresa un timido tentativo più di orgoglio e inerzia che di gioco e ragionamento. Squadra impalpabile ed esposta a continui rischi. I cambi non sortiscono effetto, la vittoria contro il Brescia è già un ricordo. La Reggina è ripiombata nel buio.

v.i.