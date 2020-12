Chievo, FOCUS ON: Garritano un pericolo da bloccare

Velocità, estro e fiuto del gol, per far decollare il 4-4-2 del Chievo. Il duo Loiacono-Rolando, questa sera, dovrà fare molta attenzione a Luca Garritano, il quale agirà sulla sinistra d’attacco dei clivensi.

Calabrese nativo di Cosenza, l’attaccante classe ’94 ricopre attualmente il ruolo di capocannoniere gialloblù, avendo messo a segno quattro reti in otto partite (miglior score personale in carriera). Ironia della sorte, uno dei gol in questione è arrivato proprio nella sfida tra il Chievo ed i lupi silani, con Garritano che ha spento le speranze degli ospiti, protesi in avanti alla ricerca del pari, siglando la rete del definitivo 2-0.

Una fonte di gioco da bloccare, per una Reggina in cerca di continuità…