Chievo-Reggina, la probabile formazione amaranto secondo i quotidiani

Cari lettori di Reggionelpallone.it, benvenuti al live match della sfida del ”Bentegodi” di Verona per la sfida tra Chievo Verona e Reggina, valevole per l’11^ giornata del campionato di Serie B e con fischio...

Qualche cambio per Mimmo Toscano, in vista dell’anticipo di stasera tra Chievo e Reggina. La Gazzetta del Sud, è l’unico quotidiano ad ipotizzare il ritorno da titolare di Lafferty al posto di Denis, mentre secondo...

L’anticipo dell’undicesima giornata di campionato vede in campo a Verona il Chievo e la Reggina, in una sfida che vedrà di fronte anche due ex compagni di squadre Aglietti e Toscano. Per la gara di questa sera, tutte le info...