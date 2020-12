Serie B, sulla panchina del Brescia inizia l’avventura per un ex amaranto

Il Brescia ha finalmente scelto il sostituto in panchina di Diego Lopez, esonerato dopo la sconfitta subito per mano della Reggina sabato scorso. Ed è proprio un ex amaranto ad aver preso le redini dei lombardi.

Dopo l’intermezzo del recupero di Cremona che ha visto Daniele Gastaldello guidare i biancoazzurri, la società presieduta da Cellino ha scelto di affidare la panchina a Davide Dionigi, grande protagonista con la Reggina in passato, sia in campo tra Serie A e Serie B (capocannoniere del campionato cadetto 1996/1997), che in panchina.

Reduce dall’esperienza di Ascoli della scorsa stagione, in cui subentrando a nove turni dalla fine riuscì a condurre i marchigiani alla salvezza ottenendo 14 punti, mister Dionigi e il suo staff hanno già diretto i primi allenamenti, in preparazione della sfida contro la capolista Salernitana.