Chievo-Reggina, la probabile formazione amaranto: ancora qualche dubbio per Toscano

Tra meno di 24 ore la Reggina scenderà nuovamente in campo a Verona, nell’anticipo contro il Chievo. Sarà la sfida tra due squadre che attraversano un periodo non molto entusiasmante: i veneti reduci da due sconfitte, la Reggina che nell’ultimo turno con la vittoria contro il Brescia hanno interrotto la serie sconfitte consecutive. Sarà inoltre la sfida tra due tecnici, Aglietti e Toscano, compagni di squadra per due anni con la maglia amaranto.

Per la gara del venerdì l’allenatore amaranto non potrà contare su Jeremy Menez, ancora infortunato e che forse, sarà pronto per la prossima (difficile). Torna dalla squalifica Florunsho, Le scelte di Toscano potrebbero essere molto simili a quelle già viste contro il Brescia, ma restano vivi due dubbi: uno a centrocampo e uno in attacco. Da sottolineare che la Reggina non ha diramato lista dei convocati per la gara di domani.

In porta fiducia a Plizzari mentre il terzetto difensivo vede Delprato, Cionek e Stavropoulos probabili titolari nonostante il recupero di Loiacono che dovrebbe sedere in panchina. Sulle corsie esterne una maglia da titolare per Situm e Di Chiara, in mezzo con De Rose basso davanti alla difesa ai suoi fianchi potrebbero essere confermati Crisetig (certezza) e Bianchi, anche se rispetto a quest’ultimo la concorrenza di Folorunsho è forte. Coppia d’attacco formata da Bellomo e Lafferty.

Probabile formazione Reggina (3-5-2): Plizzari; Delprato, Cionek, Stavropoulos; Situm, Bianchi, De Rose, Crisetig, Di Chiara; Bellomo, Lafferty. All. Toscano.

Ballottaggi: Delprato (65%)- Loiacono (35%); Bianchi (55%). Folorunsho (45%).