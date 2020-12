Chievo-Reggina, la probabile formazione gialloblu: Garritano e Canotto sulle fasce

Riscattarsi dopo le due sconfitte consecutive. È l’obiettivo del Chievo di Aglietti, che contro la Reggina vorrà tornare al successo tra le mura amiche, che manca proprio dalla sfida contro l’altra calabrese della serie cadetta.

Sfida la sua ex squadra il tecnico dei clivensi, in campo con il consueto 4-4-2 tra recuperi e qualche assenza. Tra i pali si dovrebbe rivedere Semper (di nuovo a disposizione dopo due turni di stop), il quale potrebbe ritrovare davanti a sé la difesa “tipo”, con Mogos, Gigliotti e Leverbe, ai quali dovrebbe aggregarsi nuovamente Renzetti, seppur in ballottaggio con Cotali.

Conferme anche a centrocampo, sia sulle fasce che in mediana, così come nel reparto offensivo. Da Garritano e Palmiero a Djordjevic, Aglietti si affiderà ai suoi ‘pezzi pregiati’ per fronteggiare gli amaranto.

LA PROBABILE FORMAZIONE GIALLOBLU

CHIEVO (4-4-2): Semper; Mogos, Gigliotti, Leverbe, Renzetti; Canotto, Palmiero, Viviani, Garritano; Djordjevic, Margiotta. All. Aglietti

INDISPONIBILI: Obi, Vaisanen, Pucciarelli

BALLOTTAGGI: Renzetti-Cotali 55-45%

Si ringrazia il collega Paolo Lamia di TMW per la collaborazione.