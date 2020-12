Chievo-Reggina, dirige Ayroldi. E’ l’arbitro del rosso a Menez

Rese note le designazioni arbitrali per le gare dell’undicesima giornata della Serie BKT. La partita tra Chievo Verona e Reggina prevista per domani sera in anticipo, verrà arbitrata da Ayroldi. E’ lo stesso arbitro che, durante il match tra gli amaranto e la Spal mostrò il rosso diretto per proteste a Jeremy Menez nel corso del primo tempo. Ecco le designazioni arbitrali per le gare del prossimo turno.

ChievoVerona-Reggina Ayroldi (Prenna – Perrotti. Quarto uomo: Maggioni)

Venezia-Monza Prontera

Brescia-Salernitana Aureliano

Cosenza-Reggiana Marchetti

Cremonese-Ascoli Marini

Lecce-Frosinone Ghersini

Pisa-Pordenone Serra

Virtus Entella-Empoli Massimi

Pescara-L.R. Vicenza Rapuano

Cittadella-Spal Camplone