Chievo-Reggina, Aglietti su Toscano: “Uno dei miei compagni preferiti”

Alla vigilia della sfida tra Chievo e Reggina, il tecnico dei gialloblù Alfredo Aglietti ha parlato in conferenza stampa, ricordando con affetto il suo biennio da calciatore a Reggio Calabria (1994/1995 e 1995/1996), durante il...

Alla vigilia della sfida del “Bentegodi” tra Chievo e Reggina, il tecnico gialloblù, nonché ex bomber amaranto, Alfredo Aglietti, è intervenuto in conferenza stampa. “Veniamo da una settimana difficile,...

Il Brescia ha finalmente scelto il sostituto in panchina di Diego Lopez, esonerato dopo la sconfitta subito per mano della Reggina sabato scorso. Ed è proprio un ex amaranto ad aver preso le redini dei lombardi. Dopo...