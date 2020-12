Chievo-Reggina, Aglietti: “Avversario importante con una società ambiziosa”

Alla vigilia di Chievo-Reggina, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico gialloblù

Alla vigilia della sfida del “Bentegodi” tra Chievo e Reggina, il tecnico gialloblù, nonché ex bomber amaranto, Alfredo Aglietti, è intervenuto in conferenza stampa.

“Veniamo da una settimana difficile, ultimamente abbiamo perso qualche punto; la squadra ha una sua identità e crea tanto. Dobbiamo imparare a difendere meglio quel che costruiamo, abbiamo pagato a volte episodi sfortunati. Sarà importante rimanere concentrati sugli obiettivi. Ho recuperato qualcuno degli assenti ma non è detto che giochino; in pochi giorni avremo tre partite e questo va tenuto in conto. La gara di domani aprirà un tour de force che ci porterà all’anno nuovo, sarà importante partire bene.”

Sulla Reggina, mister Aglietti si è così espresso: “Troveremo una squadra chiusa che difende a cinque, dovremo alzare il livello di personalità e di velocità di gioco. Dovremo anche capire in che modo giocheranno, ultimamente hanno avuto qualche problema in attacco e potrebbero cambiare modulo. Avremo di fronte una squadra dal valore importante, con alle spalle una società ambiziosa.”