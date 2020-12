Visti da vicino: il Chievo Verona raccontato da Paolo Lamia (TuttoMercatoWeb.com)

Quattro vittorie, due pareggi e tre sconfitte, per un totale di 14 punti (con una gara in meno). È questo il bilancio attuale del Chievo Verona, che venerdì 11 dicembre alle ore 21:00 sfiderà la Reggina al ”Bentegodi”. A pochi giorni dal match, abbiamo contattato Paolo Lamia – collega di TuttoMercatoWeb.it – il quale ha presentato ai lettori di RNP il prossimo avversario della Reggina, illustrandone la situazione.

DIFFERENZE DALL SCORSA STAGIONE- ”Sicuramente sono cambiati tanti uomini, in estate il Chievo ha perso tanti giocatori che lo scorso anno avevano fatto molto bene: penso a Dickmann sulla fascia destra, Segre e Esposito a centrocampo, Vignato in attacco. E penso anche a tre giocatori che dopo il 30 giugno non gli è stato rinnovato il contratto ma che avevano fatto la differenza, come Frey, Cesar e Meggiorini. Certamente il Chievo si è presentato ai nastri di partenza pieno di volti nuovi”.

IL MERCATO- ”Sono andati via giocatori importanti. Dei cinque giocatori che lo scorso anno hanno fatto meglio ne sono andati via quattro, mi riferisco a Dickmann, Segre, Vignato e Meggiorini, mentre l’unico rimasto è stato Giaccherini, il quale però è stato spesso indisponibile a causa degli infortuni. Al loro posto sono arrivati giocatori reduci da buoni campionati di B o stagioni non particolarmente esaltanti, per questo il mercato aveva destato qualche dubbio. Invece, questi ultimi hanno stupito positivamente e parlo dei vari Mogos, Palmiero, Viviani, Fabbro. Se dovessi trovare una pecca, direi che in attacco si sarebbe potuto fare qualcosa di più. Direi che manca una punta da doppia cifra e questo potrebbe pesare in virtù dell’obiettivo play-off”.

LE PRIME DIECI GIORNATE- ”Le prime giornate di campionato hanno mostrato un minimo comune denominatore, ovvero l’incapacità di concretizzare la gran mole di gioco creata. È un aspetto che ha pesato in negativo sui risultati, perchè in alcune gare non si è riusciti a sbloccare (Pescara) o chiudere (Salernitana e Pordenone) le gare. D’altro canto, la squadra ha interpretato molto bene la fase difensiva. Il Chievo, dunque, ha mostrato solidità e capacità di creare occasioni da gol, ma anche incapacità nel concretizzare”.

L’OBIETTIVO– ”In più interviste, il presidente Campedelli ha parlato di salvezza, però è altrettanto vero che per quella che è la storia del club e anche per qualche dichiarazione dei tesserati, l’obiettivo è il ritorno in Serie A nel più breve tempo possibile. Per questa stagione, l’obiettivo minimo sono i play-off, che credo sia anche quello più credibile per questa squadra”.

CARATTERISTICHE– ”Il Chievo gioca sempre con il 4-4-2, interpretato con ordine in fase difensiva e aggressività. Il modulo non cambia né da una partita all’altra né durante la singola gara, al limite cambiano le caratteristiche degli interpreti. Trovare un modulo di riferimento, un undici tipo da schierare e delle alternative in ogni ruolo è un grande pregio che va attribuito ad Aglietti. Il Chievo è una squadra che concede poco in difesa e che si fa rispettare in fase offensiva, seppur più in fase di creazione che di finalizzazione”.

PUNTI DI FORZA E PUNTI DEBOLI- ”Da una parte vi è la grande solidità difensiva, derivante non solo dalle prestazioni dei singoli ma dalla buona interpretazione di tutta la squadra. Un altro pregio della squadra, che va attribuito ad Aglietti, è proprio l’aver trovato un sistema di gioco di riferimento che dia un’identità ben precisa.

Il punto debole è la mancanza di concretezza in fase offensiva, dettata non solo dalla scarsa lucidità che a volte palesano i due attaccanti ma anche dagli altri giocatori che accompagnano la manovra in attacco”.

I GIOCATORI PIU’ IN FORMA- ”Garritano ha iniziato la stagione in modo straordinario, siglando gol importanti e dando continuità allla parte finale della scorsa stagione: è lui l’arma in più nella zona offensiva. Tra i nuovi arrivi, invece, mi ha stupito molto Palmiero, il quale ha preso in mano il centrocampo con sicurezza e convinzione. Imposta e dà qualità al gioco, battaglia e recupera palloni: è stato un ottimo acquisto”.

INDISPONIBILI- ”Bisogna capire chi può recuperare rispetto all’ultima partita con il Frosinone. Assente il lungodegente Vaisanen e Pucciarelli, in dubbio Obi, Fabbro e Ciciretti. Salvo problemi delle ultime ore, al limite per il Chievo potrebbero esserci dei recuperi ma non nuove defezioni. Ad oggi non c’è alcun caso covid”.

a.c.