Reggina, nel Chievo c’è una vecchia conoscenza. E non è Aglietti…

Era il 25 gennaio 2015. Un giorno che i tifosi della Reggina ricorderanno bene. Si giocava il derby dello Stretto. Fu un debacle per gli amaranto sconfitti 4-1. Il derby del “selfie” sotto la curva da parte dei calciatori peloritani. Un gesto assolutamente goliardico trai cui promotori c’era Amato Ciciretti, giovane talentuoso fantasista in prestito dalla Roma al Messina, autore peraltro di una rete in quella gara. Il finale di quella stagione sorrise agli amaranto che sconfissero proprio il Messina di Ciciretti ai playout condannandoli alla retrocessione. Per la Reggina arrivò una salvezza storica.

Dopo Messina per Ciciretti molte altre esperienze tra i pro, numerose squadre cambiate in attesa della definitiva consacrazione.

Lo scorso anno in prestito dal Napoli all’Empoli si è messo in luce nella parte conclusiva del torneo, playoff compresi, senza però riuscire a trascinare i toscani alla promozione nella massima serie. Quest’anno Ciciretti indossa la maglia del Chievo: per lui in questo inizio di campionato 5 presenze e adesso qualche problema fisico di troppo che lo penalizza. Venerdì potrebbe ritrovare la Reggina da avversaria, anche se la sua presenza è ancora in dubbio.

Giuseppe Canale