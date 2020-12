Reggina, centrocampo rinforzato e la doppia opzione per Toscano

La vittoria contro il Brescia ha consegnato ossigeno puro alla classifica e al morale della Reggina dopo il quattro ko consecutivi.

Nella gara contro i lombardi gli amaranto hanno contenuto, specie nell’ultima parte della ripresa, i tentativi di rimonta di Torregrossa e compagni portando a casa i tre punti. Fondamentale, nello scacchiere amaranto, il lavoro del centrocampo, irrobustito (così come a Monza) di un elemento in più. La posizione di De Rose, messo a diga di copertura del terzetto difensivo con Bianchi e Crisetig a completare il reparto mediano, sembra aver dare maggiore compattezza tattica alla squadra e lo schieramento con il centrocampo a cinque si avvia verso la conferma anche per l’anticipo di venerdì a Verona contro il Chievo.

Rientrerà in Veneto dopo la squalifica Michael Folorunsho, uno dei calciatori maggiormente incisivi per dinamicità e forza fisica in questa prima parte di campionato. I suoi strappi e le progressioni garantiscono alla Reggina un’arma in più specie in fase offensiva. Toscano finalmente può regalarsi mezzo sorriso: per la prima volta dopo mesi, può decidere se contro il Chievo confermare Bianchi per garantirsi maggiore interdizione e copertura in fase passiva, o affidarsi a Folorunsho per guadagnare qualcosa in più in fase d’attacco: le due opzioni restano valide per il tecnico, una delle quali, certamente, sarà sfruttata in corso d’opera.