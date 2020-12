Qui Chievo, Aglietti sorride e ritrova due titolari

Reduce dalle sconfitte contro Lecce e Frosinone, il Chievo Verona di Alfredo Aglietti prepara la sfida contro la Reggina con la forte volontà di riscatto. La squadra veneta è al momento ai margini della zona playoff e contro gli amaranto di Toscano vuole assolutamente i tre punti. Il tecnico può intanto sorridere, perché continua a svuotarsi l’infermeria e aumentano i calciatori a disposizione. Chi cerca spazio dal primo minuto è Emanuele Giaccherini, rientrato da qualche settimana in gruppo e pronto a tornare in campo dal primo minuto. Per la sfida contro la Reggina saranno a disposizione sia il portiere Semper che il terzino sinisitro Renzetti, mentre restano in dubbio le presenze di Obi e Ciciretti, ex Messina che ricorda bene le sfide contro la Reggina. Sicuri assenti invece Fabbro, Vaisanen e Pucciarelli.