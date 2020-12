Chievo-Reggina, il flop del ’99 che costò la panchina a Gustinetti

Verso Chievo-Reggina: in piena corsa verso la promozione, gli amaranto furono sconfitti a sorpresa dai veneti. Il giorno dopo, il club prese una decisione che nessuno si aspettava...

2 maggio 1999, serie B. Nonostante il pari casalingo con l’Andria ne abbia rallentato la corsa, la Reggina rimane tra le squadre più accreditate al salto di categoria. A sei giornate dalla fine, gli amaranto si presentano sul campo del Chievo da quarti in classifica, ed a sostenerli ci sono almeno 2.500 tifosi, ovvero la metà di quelli presenti al Bentegodi (nella foto, il settore ospiti colorato dai supporters reggini).

A dispetto dei favori del pronostico, che pendono tutti sul versante ospite, in campo accade quello che non ti aspetti. La Reggina appare la brutta coppia di quella ammirata da pubblico e critica, i clivensi ne approfittano e sbloccano il risultato con Di Cesare. Nella ripresa ci si aspetta una reazione, ed invece sono sempre i padroni di casa, che alla propria classifica non hanno praticamente nulla da chiedere, ad avere la meglio. Marazzina raddoppia e spegne le speranze amaranto, mentre un clamoroso autogol di Di Sole fissa il punteggio sul 3-0.

L’inaspettato ko, porta all’esonero a sorpresa di uno dei principali protagonisti di quella splendida cavalcata: Gustinetti perde la panchina, il duo Foti-Martino riporta a Reggio Bruno Bolchi, già allenatore della compagine dello Stretto nove anni prima. Ma questa, è un’altra storia…

Di seguito, il tabellino della sfida.

SERIE B-32esima giornata (2-5-99)

CHIEVO-REGGINA 3-0

Chievo: Roma, Conteh, Franchi, D’Anna, Lanna, Passoni (80′ Zironelli), Corini (57′ Giusti), Franceschini, Zanchetta (70′ Frezza), Marazzina, De Cesare. Allenatore: Balestro/Miani.

Reggina: Orlandoni, Martino, Di Sole, Giacchetta, Sussi (69′ Cirillo), Briano, Firmani (84′ Diè), Cozza, Possanzini, Tomic (69′ Campo), Artico. Allenatore: Gustinetti.

Arbitro: Sputore di Vasto.

Marcatori: 26′ Di Cesare, 68′ Marazzina, 85′ aut. Di Sole.

Note-Spettatori 5.000 circa, di cui la metà sostenitori amaranto. Ammoniti: Corini, Marazzina, Martino, Di Sole, Cozza, Possanzini.