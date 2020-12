Reggina, rotta verso la sfida contro il Chievo: le novità

Si avvicina l’anticipo dell’undicesima giornata di campionato che vedrà la Reggina in campo venerdì sera a Verona contro il Chievo. Ecco il consueto report quotidiano diramato dalla società. “Questa mattina la squadra si è ritrovata sul campo numero 1 del centro sportivo Sant’Agata per proseguire il percorso di preparazione al match Chievo-Reggina. Dopo l’iniziale fase di riscaldamento, la squadra ha provato varie soluzioni tattiche in fase di possesso e non possesso. La sessione si è conclusa con una partitella a campo ridotto. Per la giornata di domani è prevista una seduta di allenamento mattutina, al termine della quale il tecnico diramerà la lista dei convocati“.