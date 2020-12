Serie B, i FLOP della decima giornata

Il Chievo si butta via. Papera Lamanna, il Monza di Brocchi non va.

FLOP SQUADRA: CHIEVO VERONA

Nel big match di Frosinone, i prossimi avversari della Reggina sono passati dalla possibile svolta alla clamorosa beffa. Supremazia evidente per oltre quaranta minuti e due gol di vantaggio, poi il buio. I ciociari ne approfittano, riuscendo non solo a pareggiare, ma addirittura a vincere. Il solo punto racimolato nelle ultime tre gare, testimonia che qualcosa si è inceppato.

FLOP CALCIATORE: EUGENIO LAMANNA (MONZA)

Considerato un titolare a dispetto di Di Gregorio, che lo scorso anno col Pordenone è stato tra i migliori interpreti del suo ruolo, il portiere ex Genoa a Reggio Emilia l’ha combinata davvero grossa. La vistosa papera su Kargbo, che di fatto equivale ad una compartecipazione nel gol del 2-0, ha definitivamente spento le speranze dei brianzoli.

FLOP ALLENATORE: CRISTIAN BROCCHI (MONZA)

Prima il pareggio subito in rimonta dal Vicenza, poi la totale disfatta di Reggio Emilia. Tre giorni da incubo per l’ex Milan, che nonostante l’enorme stima da parte di Berlusconi e Galliani, adesso potrebbe rischiare davvero l’esonero. D’accordo, il Monza è una neopromossa, ma dando uno sguardo all’organico ed alla cifra investita dal club per costruirlo, può fare decisamente meglio di così.

f.i.