Reggina, squadra a lavoro in vista del Chievo Verona: il report odierno

Questa mattina la Reggina è scesa in campo al Centro Sportivo Sant’Agata per il terzo giorno di allenamento in vista del match di venerdì sera contro il Chievo Verona.

Scesi in campo intorno alle ore 10:15 in seguito alla seduta video, gli uomini di mister Toscano hanno iniziato la seduta lavorando sulla parte atletica, con slalom e scatti, ai quali sono seguiti esercizi di conduzione e ricezione con la palla al piede.

Successivamente, si è lavorato in fase di costruzione del gioco finalizzato al tiro in porta, con la squadra divisa in due schieramenti. Con gli stessi, in seguito, ha avuto luogo una partitella a campo intero prima e ridotto poi (alla quale non ha preso parte Denis).

Lavoro a parte a bordocampo per Jérémy Ménez, regolarmente in gruppo Rolando, mentre non si è allenato con la squadra Gasparetto. Assenti gli infortunati Faty, Charpentier e Rossi.