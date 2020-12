Il punto sulla Serie B: continua la marcia di Salernitana e Spal. Si rialza la Reggina.

Tantissime le sorprese nella decima giornata di Serie B, che smuove sia i vertici che la zona retrocessione della classifica. Nella sfida diretta tra le due squadre che hanno cambiato allenatore in settimana, Ascoli-Pescara gli abruzzesi tornano a vincere e sorpassano in classifica proprio i bianconeri. Altra batosta per il Pisa, che prende 4 gol nella partita contro la SPAL, i toscani si confermano la peggior difesa del campionato; bene i biancazzurri, che restano la seconda forza del campionato. La Salernitana contro il Cittadella si impone di misura confermando il primo posto. Passo falso del Lecce, che pareggia contro il Venezia e perde punti preziosi in ottica promozione, dopo aver siglato 17 gol nelle ultime 4 partite, i salentini non sono andati oltre il 2-2. Vittoria importante del Frosinone contro il Chievo Verona, i ciociari vincono rimontando una partita messa subito in salita dai due gol siglati nei primi venti minuti dai veronesi, importante ai fini del risultato il centravanti statunitense Novakovich, autore di una doppietta. Sgambetto della Cremonese all’Entella, partita tra le ultime della classe; i lombardi si staccano fondo in classifica, male i liguri che restano ancora senza aver vinto nemmeno una partita. Torna a vincere, dopo quasi un mese, la Reggina; batte di misura il Brescia tra le mura amiche del Granillo. Stupisce la Reggiana, che batte con un roboante 3-0 il Monza, la Regia si rialza dopo i risultati deludenti delle scorse settimane; male il Monza, che nonostante la sconfitta, si consola con l’arrivo di SuperMario Balotelli. Pareggiano Vicenza e Cosenza, risultato che blocca le due squadre a 9 punti, poco al di fuori della zona play-out. Ha chiuso la giornata, il pareggio a reti bianche tra Pordenone e Empoli, con gli azzurri che sembrano aver perso lo smalto delle prime giornate e i ramarri che restano esclusi dalla zona play-off.

Santo Nicolò