Accadde oggi: rimonta Reggina, al Rigamonti è 2-2

8 dicembre 2012, serie B, 16^ giornata. La Reggina targata Davide Dionigi, è ospite del Brescia allo stadio Mario Rigamonti. La differente posizione di classifica delle due formazioni (lombardi in piena zona play-out, reggini impegnati nella lotta salvezza), lascia presagire un impegno arduo per il club dello Stretto.

Una previsione rispettata sul campo – imbiancato dalla neve – almeno inizialmente. Dopo appena 18 minuti infatti, il Brecia è già sul 2-0, grazie alla doppietta di Daniele Corvia: il bomber locale apre le danze con un bellissimo pallonetto, poi centra il tris da due passi dopo un tiro di Scaglia, complice la poca reattività della difesa reggina. Lo stesso attaccante romano sfiora il tris a più riprese, sembra proprio non esserci storia.

L’inattesa svolta, per la Reggina, inizia con il guizzo di Gianmario Comi, che al tramonto del primo tempo dimezza lo svantaggio, grazie ad un colpo di testa in mischia Nel secondo tempo i ragazzi di Dionigi crescono, completando la rimonta ad otto minuti dal novantesimo: batti e ribatti in area sugli sviluppi di una punizione, la sfera arriva a Barillà che con un destro rasoterra beffa Arcari. Finisce 2-2, per la compagine dello Stretto un punto tanto insperato quanto prezioso.

Qui la formazione amaranto di quel giorno.