Serie B, i TOP della decima giornata

Spal, che bellezza! Forte non è più una sorpresa, per Breda un debutto da sogno.

TOP SQUADRA: SPAL

D’accordo, tra il colabrodo ed il Pisa di quest’anno non c’è alcuna differenza, ma lo spettacolo dato dagli estensi non deve passare in secondo piano. Quattro gol in meno di un’ora di gioco, partita praticamente in cassaforte già al 20′. La marcia di questa Spal, capace di infilare otto vittorie consecutive tra campionato e coppa, sembra davvero inarrestabile. Attenzione a Paloschi (doppietta per lui contro i toscani), perché se si sveglia anche l’ex Milan saranno dolori per tutti.

TOP CALCIATORE: FRANCESCO FORTE (VENEZIA)

Dopo i 17 gol di Castellammare, il bomber di origini capitoline vuole continuare a stupire. Per il Venezia, sorpresa del campionato assieme alla Salernitana, quello di Lecce era il più duro dei banchi di prova: i lagunari tornano a casa imbattuti, dopo aver fatto tremare la corazzata giallorossa. Per Forte, una doppietta che vale il comando della classifica dei bomber, a quota 8 gol. Meglio di così…

TOP ALLENATORE: ROBERTO BREDA (PESCARA)

Giusto qualche allenamento, prima di debuttare sulla panchina di una squadra ultima in classifica, che fino a venerdì scorso aveva vinto una sola partita su nove. Roberto Breda non avrà la bacchetta magica, ma sul campo dell’Ascoli il suo Pescara è apparso letteralmente trasformato: partenza a razzo, uno-due micidiale e tre punti che profumano di speranza per il futuro.

f.i.