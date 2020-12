Reggina, Tempestilli: “Non abbassiamo la guardia, a Verona sarà un’altra battaglia”

Il rimpianto per i punti persi è decisamente inferiore, rispetto all’entusiasmo ed alla voglia di vedere la Reggina scalare la classifica. Un’analisi a trecentosessanta gradi quella di Antonio Tempestilli, nominato la settimana scorsa nuovo dg del club dello Stretto.

Di seguito, il pensiero di Tempestilli ai microfoni della Gazzetta del Sud.

VIETATO MOLLARE-Successo pesante perché ottenuto contro una compagine blasonata. Al di là delle assenze, il Brescia rimane un avversario di spessore e ci ha dato filo da torcere. Non esistono vittorie senza soffrire, il calcio è fatto così e bisogna accettarlo. Siamo contenti, ma non dobbiamo abbassare la guardia.

SENZA IL DODICESIMO UOMO…C’è un po’ d’amaro in bocca. Avremmo potuto avere qualche punto in più. Purtroppo alcuni episodi non ci sono stati favorevoli. La squadra è incappata in qualche ingenuità e tre delle quattro sconfitte le abbiamo subite giocando con l’uomo in meno. Prestazioni condizionate dai cartellini rossi, senza poi dimenticare gli infortuni che ci hanno privato di pedine importanti. Spero che l’allenatore possa avere presto l’intera rosa a disposizione. Un aspetto di non poco conto è l’assenza del pubblico. Conosco l’entusiasmo del Granillo, e con i tifosi sugli spalti sarebbe stata un’altra storia.

IL CHIEVO NEL MIRINO-Ci attende un’altra battaglia. Cercheremo di fare risultato, non sarà semplice. Abbiamo comunque i mezzi per mettere in difficoltà il Chievo.

CASA SANT’AGATA-Stiamo cercando di portare avanti un progetto, ma serve tempo, nessuno ha la bacchetta magica. Il lockdown ha frenato il nostro lavoro. Ci auguriamo che l’emergenza finisca, incrociamo le dita. Sto comunque cercando di far crescere talenti in casa. Sarà Massimo Taibi ad occuparsene, ad ognuno il suo ruolo. Ci confronteremo, se potrò dare qualche consiglio lo farò.

IN RIVA ALLO STRETTO-Reggio è una città stupenda, che si esalta dopo una vittoria e si deprime dopo una sconfitta. Succede nelle piazze molto passionali. Servirebbe maggiore equilibrio nei giudizi, ma ho trovato l’ambiente ideale.