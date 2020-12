Sorriso Reggina, Rolando c’è! E Menez accelera…

Reggina, il report della seduta odierna: Gabriele Rolando si è allenato con i compagni, la sua presenza per il match contro il Chievo non è in discussione.

Gabriele Rolando ha recuperato completamente dall’infortunio muscolare subito due settimane fa, ed è completamente disponibile per la trasferta di Verona. Questa la notizia del giorno in casa Reggina. Gli amaranto, così come riporta il sito ufficiale, sono tornati in campo questa mattina, per continuare a preparare il match del Bentegodi.

Capitolo Menez. Il fuoriclasse francese oggi si è allenato a parte, in merito alla sua convocazione in vista di venerdì una decisione verrà presa entro dopodomani.

Di seguito, il report.

Mattinata di intenso lavoro al Sant’Agata. La squadra si è ritrovata in palestra per svolgere il riscaldamento, prima di trasferirsi sul campo. Esercizi con la palla e partitella a tema, prima dell’11 vs 11 a campo ridotto.

Buone notizie giungono dall’infermeria. Gabriele Rolando ha svolto l’intera seduta di allenamento con la squadra, mentre Jérémy Ménez sta proseguendo il percorso di lavoro personalizzato sul rettangolo verde.

Per la giornata di domani è prevista una sessione mattutina.