Ex Reggina, Maritato ed il gol: quattrocentosette giorni dopo…

Gioire per un gol è l’essenza del gioco del calcio. A volte può essere considerato un gesto banale, sicuramente spontaneo, ma dietro al quale, spesso, si nascondono significati ben più grandi di quanto si possa immaginare, di quelli che vanno ben oltre la semplice rete che porta la propria squadra in vantaggio o al pareggio, o che a volte rende meno amara una sconfitta. Un modo alternativo e, per i calciatori, congeniale alla propria professione, per esternare gioia, voglia di riscatto o, semplicemente, per mandare un segnale.

Lo ha fatto l’attaccante calabrese Piergiuseppe Maritato, il quale ha trascorso una domenica da ricordare sul terreno da gioco del ”Leonardo Garilli”, stadio del ‘suo’ Piacenza. Nel roboante successo per 6-0 contro la Pro Sesto, infatti, anche l’ex calciatore della Reggina ha partecipato alla festa del gol: per lui doppia, se non tripla. Una rete dal sapore speciale per il centravanti di Cetraro, a segno in campionato dopo ben 407 giorni dall’ultima volta, ovvero da quel Monza-Renate che proprio grazie alla sua rete, arrivata al 95′, terminò con il punteggio di 2-2. L’ultima gioia personale sul campo prima di un periodo difficile, di un altro ‘intoppo’, l’ennesimo, che ha visto l’attaccante calabrese finire nuovamente sotto i ferri, questa volta a causa di un’anomalia cardiaca di nome ”insufficienza mitrale acuta” che lo ha portato, lo scorso 27 febbraio, all’operazione a cuore aperto, costringendolo allo stop forzato al quale è seguita, il 30 novembre dello scorso anno, la revoca dell’idoneità all’attività agonistica. Intervento ben riuscito al San Raffaele di Milano, ma ritorno in campo ancora lontano.

Lo scorso 30 settembre, dopo mesi di lavoro riabilitativo ed intense sedute di allenamento con la speranza di tornare a calcare un rettangolo verde, ecco la svolta. Riecco l’idoneità, che neppure un mese dopo gli consente di ripartire dal Piacenza. Esulta ancor prima di scendere in campo Maritato, che al 66′ della sfida contro il Lecco, lo scorso 25 ottobre, torna a calcare un campo di calcio in gara ufficiale. Ieri, invece, la sua settima partita con gli emiliani ed ecco che anche il gol torna a far parte di sé: controllo in area e tiro rasoterra di collo pieno che si insacca in rete. La gioia è tanta, il messaggio è ”sono tornato” e la dedica, con tanto di pallone sotto la maglia, è per la moglie Rossana, in dolce attesa.

Chiamatela pure favola a lieto fine. Quella di un ‘innamorato del pallone’ ostacolato e caduto più e più volte, ma rialzatosi sempre con forza per continuare a scrivere nuove pagine della sua carriera. Dal Monza alla Pro Sesto, il gol ritrovato che chiude un cerchio e dà il via ad un nuovo inizio. Quattrocentosette giorni dopo…

Antonio Calafiore