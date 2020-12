Serie B, la Reggiana travolge il Monza e scavalca la Reggina in classifica

Ultime News

Quella rimediata ieri, per il Brescia, è la quarta sconfitta in questo campionato, la seconda consecutiva dopo il ko interno con il Frosinone. Due gare nelle quali le ‘Rondinelle’ hanno creato molto, avendo un...

Dopo Reggio Calabria, esulta anche Reggio Emilia. Tra il pomeriggio di ieri e quello odierno, infatti, le due squadre cadette delle suddette città hanno trovato entrambe la vittoria in questa 10^ giornata di Serie B, entrambe...

Dalla vittoria ritrovata all’attaccamento di De Rose: le ”cinque verità” di Reggina-Brescia targate RNP. ✅IL RITORNO DEL TANQUE- Chi sa se quel bacio tra palo e pallone culminato in rete sia il simbolo...

Reggina

Chi conosce German Denis, sa per certo che il gol è tra le sue corde. Una caratteristica comune per tutti gli attaccanti, ma che l’argentino ha sempre reso continua nel corso degli anni, di esperienza in esperienza....