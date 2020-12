Reggina, un turno di stop per Toscano: la decisione del Giudice Sportivo

”Per avere, al 38° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”. E’ questa la motivazione che ha fatto scaturire l’espulsione di mister Toscano nel corso del secondo tempo della sfida di ieri tra Reggina e Brescia, che ha visto il tecnico reggino lasciare la panchina a pochi minuti dalla fine del match.

La si legge nel comunicato ufficiale emesso dalla Lega, nel quale vi sono le decisioni del Giudice Sportivo Emilio Battaglia che, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, hanno sanzionato il tecnico amaranto con un turno di squalifica in seguito al cartellino rosso rimediato ieri.

Il tecnico di Cardeto, dunque, non potrà sedere in panchina nella trasferta di Verona contro il Chievo (in programma venerdì 6 dicembre alle ore 21), dove sarà il vice Michele Napoli a guidare la squadra da bordocampo al ”Bentegodi”.