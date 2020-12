Reggina, il gigante Stavropoulos non si lascia tradire dall’emozione 

Esordio dal primo minuto di gioco da ricordare quello di Dimitrios Stavropoulos, in Reggina-Brescia, dopo l’ingresso in campo a Monza. Chiamato in causa da titolare il difensore greco si fa trovare pronto. Partita molto attenta la sua, che al 30’ si immola su una conclusione a porta vuota di Torregrossa, subito dopo la traversa di Ragusa. Nel primo tempo fornisce nel complesso una prestazione ordinata e senza eccessive sbavature. Come tutta la difesa amaranto potrebbe fare meglio in occasione del gol bresciano. Tiene bene i continui assalti avversarsi nei minuti finali e non compie disattenzioni. L’incognita Stavropoulos si è dimostrata, in questa partita, una affidabile alternativa che adesso vorrà giocarsi tutte le chance per un posto tra i titolari.

