Brescia, Martella nel post Reggina: “Concediamo troppi errori”

Al termine della sfida persa contro la Reggina, l’esterno sinistro del Brescia Bruno Martella, ha commentato il match del Granillo sul sito web ufficiale della società lombarda.

“Guardiamo spesso le partite in settimana e concediamo troppo per errori nostri. Dobbiamo sicuramente lavorare su questo aspetto, ma non vedo una squadra demotivata o che va a perdere su ogni campo per quattro a zero. Purtroppo, o per fortuna, il calcio è questo e capita di vivere dei momenti non felici però l’importante è reagire e pensare alla prossima gara che, tra l’altro, è un derby con la Cremonese. In questa fase pensiamo di partita in partita ed è ovvio che ci guardiamo alle spalle – ha proseguito Martella – . Credo, per concludere, che ci sia da guardare con fiducia al futuro perché il campionato e lungo e non perdiamo di vista nemmeno le zone alte. Dobbiamo, però, ragionare di volta in volta per portare i tre punti a casa”.