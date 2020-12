I TOP di Reggina-Brescia: bentornato Tanque, Bellomo e Crisetig con qualità

Non una bellissima partita, ricca di tensioni e nervosismo, specie nella prima frazione di gara, che comunque consente alla Reggina di riassaporare la vittoria dopo la gara del 3 ottobre contro il Pescara.

I Top dell’incontro tra Reggina e Brescia

Lorenzo Crisetig: Toscano ridisegna il centrocampo confermando il 3-5-2 proposto la scorsa settimana, ma che non aveva visto il numero otto amaranto tra gli interpreti in quanto squalificato.

La partenza non è delle migliori, come d’altronde tutta la squadra. La nuova collocazione non gli consente di esprimere il gioco al quale ci aveva abituato in questo scorcio di torneo. Magari non detta più i tempi del centrocampo come prima, ma la copertura che gli da De Rose, gli consente una maggiore libertà di inserimento nella fase d’attacco, che lo ha visto puntuale sul meraviglioso cross di Bellomo per il vantaggio degli amaranto. Cambia il modulo ma lui rimane imprescindibile.

Nicola Bellomo: In un primo tempo nel quale la Reggina non riesce quasi mai ad affacciarsi nella metà campo avversaria è il migliore degli amaranto. Impensierisce il portiere avversario, riuscendo a calciare verso la rete bresciana per tre volte, anche se non in modo pericoloso, ma lotta e cerca di far ripartire la squadra. Al minuto 51 confeziona un cross perfetto per la testa di Crisetig che consente alla Reggina di passare in vantaggio. Continua a sbattersi per tutto il campo fino al 75’ quanto stremato lascia il campo per Rivas. Un guerriero mai domo.

German Denis: Se c’era un calciatore che aveva necessità di segnare più degli altri questi era proprio German Denis. La solita partita tutta la grinta e determinazione. Nel primo tempo da ricordare un suo colpo di testa, uno vera fucilata finita al lato della porta difesa da Joronen.

Poi al minuto 55 si procura una punizione dal limite dell’aria e si presenta lui stesso per la battuta. Ne viene un’esecuzione perfetta, con una parabola arcuata che supera la barriera e manda il pallone ad accarezzare il palo alla destra del portiere bresciano e ad insaccarsi in rete per il gol dei tre punti. Prima rete in B x El Tanque. Bentornato.

Giuseppe Canale