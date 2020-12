Serie B, risultati e classifica parziale: Salernitana sempre in vetta, la Reggina sale a 10

Sette gare già disputate, tre in programma tra domani e dopodomani. La 10^ giornata del campionato di Serie B è ancora in corso e finora ha regalato gol e spettacolo, con 22 reti all’attivo. Dopo l’anticipo di ieri, che ha visto il Pescara sbancare Ascoli e trovare la prima vittoria in campionato, nella giornata odierna si sono susseguiti una serie di risultati importanti che, per diverse squadre, hanno rappresentato una svolta.

E’ stato così per la Reggina, che vincendo contro il Brescia ha abbandonato l’ancora precaria zona play-out portandosi a quota dieci punti (in dieci partite, la media vien da sé). Giornata di prime volte, come a Cremona. Un super Strizzolo, infatti, ha regalato il primo successo alla Cremonese di Bisoli contro il fanalino di coda Entella, risollevandosi dalle ultimissime.

Prosegue, invece, la corsa della Salernitana, che con la vittoria con il Cittadella ha portato a tre i risultati utili consecutivi (tutte vittorie), difendendo il primo posto dalle inseguitrici. Una di queste è la Spal di Marino, la quale ha messo a segno un roboante 4-0 ai danni del Piisa; la seconda è il Frosinone di Nesta, che tra le mura amiche ha conquistato i tre punti contro il Chievo, in seguito ad un pirotecnico 3-2. Rallenta, invece, la corsa del Lecce, fermato 2-2 in casa dal Venezia.

I RISULTATI ATTUALI DELLA 10^ GIORNATA

Ascoli-Pescara 0-2

Cremonese-Virtus Entella 2-1

Frosinone-Chievo Verona 3-2

Lecce-Venezia 2-2

Salernitana-Cittadella 1-0

Spal-Pisa 4-0

Reggina-Brescia 2-1

I PROSSIMI IMPEGNI DELLA 10^ GIORNATA

Reggiana-Monza domenica 6 dicembre 15:00

Vicenza-Cosenza domenica 6 dicembre 21:00

Pordenone-Empoli lunedì 7 dicembre 21:00

LA CLASSIFICA PARZIALE

Salernitana 23

SPAL 21

Lecce 19

Frosinone 19

Empoli 18*

Venezia 18

Cittadella 14*

Monza 14*

Chievo 14*

Pordenone 12*

Reggina 10

Brescia 9*

Vicenza 8**

Reggiana 8**

Cosenza 8*

Cremonese 7*

Pisa 7*

Pescara 7

Ascoli 5*

Entella 5

*una partita in meno **due partite in meno