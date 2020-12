Reggina-Brescia, Toscano: “E’ la vittoria del gruppo”

La Reggina ritorna al successo battendo con sofferenza il Brescia. Al termine dell’incontro il mister degli amaranto Domenico Toscano ha commentato così la vittoria della sua squadra.

“Devo ringraziare i ragazzi per la partita di cuore, grande applicazione e concentrazione. Probabilmente è la partita dove abbiamo sofferta di più, avevamo di fronte una squadra che lo scorso anno eravamo in serie A. Vincere contro il Brescia aiuta l’autostima, l’autorevolezza, non sempre nel calcio basta giocare bene ma è importante crederci perchè la ruota prima o poi deve girare. Questo deve essere nuovo inizio. Nel primo tempo abbiamo rischiato per la bravura del Brescia, il gol invece su una persa palla dove potevamo interrompere l’azione, leggere il taglio, questa è la vittoria del gruppo, del cuore, ho visto i ragazzi veramente soddisfatti per avere portato avanti il risultato. Rivas lo conosciamo, è un calciatore che ti allunga la squadra, ti fa respirare, strappa in continuazione e fa lavorare tanto la difesa avversaria. Dopo quattro sconfitte consecutive se non vuoi la vittoria non la conquisti, specie contro il Brescia. La B è questa, quando ci metti concentrazione e ci credi gli episodi riesci a portarli dalla tua parte. Dobbiamo avere questo spirito, come già intravisto a Monza, questo è quello giusto”.