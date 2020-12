Reggina-Brescia: Probabili formazioni e dove vederla in Tv e Streaming

Reggina e Brescia si affrontano oggi al Granillo per la decima giornata della serie BKT. Amaranto in crisi di risultati: quattro sconfitte consecutive; lombardi in piena emergenza con soli 17 giocatori a disposizione. La Reggina cerca di ritrovare il successo, l’unico e ultimo stagionale risale ormai al 3 ottobre scorso in casa contro il Pescara. Sono 21 i precedenti ufficiali fra le due squadre a Reggio: 8 vittorie amaranto, 8 pareggi, 5 successi del Brescia. Vediamo adesso tutte le informazioni sul match del Granillo, dalle probabili formazioni a dove vederla in tv o streaming.

Reggina, la probabile formazione

Anche in casa Reggina non sono poche le assenze, tra cui spicca quella di Jeremy Menez. Toscano dovrà ancora una volta rivoluzionare la sua squadra, specie in mezzo al campo dovrà bisognerà fare a meno di Folorunsho squalificato. Probabile la conferma del 3-5-2 visto a Monza, con Plizzari in porta e il terzetto difensivo composto da Delprato, Cionek e Stavropoulos. Sugli esterni verso una maglia da titolari sia Situm che Di Chiara, mentre in mezzo giocherà ancora De Rose davanti alla difesa con Bianchi e Crisetig ai suoi fianchi. Probabile coppia d’attacco composta da Bellomo e Denis, con Lafferty che insidia l’argentino per una maglia.

REGGINA (3-5-2): Plizzari; Delprato, Cionek, Stavropoulos; Situm, Bianchi, De Rose, Crisetig, Di Chiara; Bellomo, Denis. All.: Toscano

Probabile formazione del Brescia

Non se la passa certo meglio il tecnico del Brescia Lopez che ha potuto convocare solo 17 giocatori per la trasferta di Reggio e l’impegno di domani. Emergenza Covid, infortuni e squalifiche, costringono il tecnico dei lombardi a varare una formazione quasi obbligata. Consueto 4-3-1-2 per il tecnico uruguaiano, il quale potrà contare sul ritorno di Sabelli in difesa, con Mateju, Chancellor e Martella (in vantaggio su Verzeni). In mezzo al campo possibile conferma per Jagiello-Labojko-Dessena, mentre sulla trequarti è ballottaggio Spalek-Zmrhal, con il primo leggermente favorito. In avanti Torregrossa e Ayé, ma Ragusa possibile sorpresa.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Mateju, Martella; Jagiello, Labojko, Dessena; Spalek, Torregrossa, Ayé. All. Lopez

Reggina-Brescia, dove vederla in tv e streaming

La gara di oggi sabato 5 dicembre si giocherà allo stadio Oreste Granillo: fischio d’inizio alle ore 15:30, arbitrerà l’incontro il fischietto romano Francesco Fourneau, alla sua prima direzione con la Reggina. Sarà possibile seguire in diretta streaming su DAZN la partita tra Reggina e Brescia. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la serie B. E’ possibile seguire in streaming la gara attraverso dispositivi mobili (tablet o smartphone), e sui pc fissi. Chi ha un abbonamento Sky, potrà invece vedere il match in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Naturalmente è possibile seguire la diretta LIVE testuale sul nostro sito Reggionelpallone.it, che al termine dell’incontro pubblicherà tutti gli approfondimenti consueti con Commenti, pagelle, top, flop, fotogallery e interviste del post gara.