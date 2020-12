Reggina-Brescia, le pagelle di RNP: Bellomo ispirato, si sblocca “el Tanque”

La Reggina ritrova la vittoria dopo una lunga astinenza, spezzando soprattutto una serie negativa di quattro sconfitte. Decidono il match con il Brescia i gol in apertura di ripresa di Crisetig e Denis; i lombardi accorciano con la rete dell’ex Ragusa.

Queste le pagelle di RNP.

PLIZZARI 6,5 – Pochi interventi, decisiva la sua deviazione nel primo tempo sul tiro di Ragusa, incolpevole sul gol dello stesso attaccante.

DELPRATO 6 – A volte appare in affanno soprattutto quando dalle sue parti passa Ragusa, più volte riesce a rimediare.

CIONEK 6 – Diverse ingenuità caratterizzano la sua prestazione, compreso Ragusa che gli scappa davanti nell’azione del gol. Nel finale rimedia con un salvataggio decisivo. Torregrossa cliente difficile.

STAVROPOULOS 6,5 – Lotta senza risparmiarsi riuscendo a contenere un cliente difficile come Torregrossa, mostrando grinta e personalità.

SITUM 6 – Qualche guizzo nel primo tempo, sulla destra spinge spesso con il supporto di Bianchi, mancando però di lucidità; in fase di contenimento è attento. Dall’89’ LOIACONO sv

BIANCHI 6 – Dà una mano in fase offensiva nel primo tempo, cercando scambi e verticalizzazioni; cala nella ripresa limitandosi a contenere le folate del Brescia.

DE ROSE 6 – Carattere e grinta al servizio della Reggina, sbroglia alcune situazioni insidiose mostrandosi freddo e lucido.

CRISETIG 7 – Non c’è solo il gol nella sua prestazione. Tiene alto il ritmo del gioco fornendo equilibrio alla mediana. Premiato il suo inserimento in area ad inizio ripresa, un colpo di testa vincente che pare spezzare una maledizione.

DI CHIARA 6 – Nel primo tempo incide in fase offensiva mettendo in mezzo diversi palloni, nella ripresa bada al contenimento per difendere il prezioso vantaggio.

BELLOMO 7 – Il più pericoloso tra gli amaranto, soprattutto nel primo tempo quando si dimostra a tratti incontenibile; continua a mancargli il gol che meriterebbe. Dal 75′ RIVAS sv.

DENIS 7 – Si sblocca finalmente “el Tanque”, a segno con una magistrale punizione, meritato premio per una prestazione volenterosa e di grande sacrificio. Dal 64′ LAFFERTY 6 – Il nordirlandese si fa apprezzare più in copertura che in avanti, dove nel recupero potrebbe chiudere il match in tandem con Rivas, entrambi sbattono su Joronen.

TOSCANO 6,5 – Manda in campo la miglior formazione possibile, finalmente la squadra mostra una reazione, soprattutto dopo la mezz’ora del primo tempo, in un crescendo di fiducia e di gioco, con molte più occasioni da rete create rispetto alle ultime prestazioni.