Reggina-Brescia, le formazioni ufficiali: Stavropoulos dal 1′, torna Denis

Da poco divulgate le formazioni ufficiali di Reggina-Brescia. Toscano conferma il 3-5-2 con il trio inedito De Rose, Crisetig e Bianchi in mezzo al campo. Prima da titolare in campionato per Stavropoulos, panchina per Loiacono, in avanti spazio a Bellomo e Denis.

Di seguito, le scelte dei due tecnici:

REGGINA (3-5-2): Plizzari; Delprato, Cionek, Stavropoulos; Situm, Bianchi, De Rose, Crisetig, Di Chiara; Bellomo, Denis. All. Toscano

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor,Mateju, Martella; Jagiello, Van de Looi, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Ragusa. All. Lopez