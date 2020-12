La Reggina torna a gioire: Brescia battuto e vittoria ritrovata

E’ dolce il sapore della vittoria per la Reggina che, dopo quattro sconfitte consecutive, batte il Brescia al Granillo invertendo la deludente rotta delle ultime uscite. Gara di cuore per gli amaranto, in sofferenza specie nella prima frazione, bravi a trovare l’uno-due con Crisetig e Denis e a resistere agli attacchi del Brescia, trascinati da un Torregrossa extra lusso per la B. Tra infortuni e squalifiche, Toscano conferma il 3-5-2 di Monza, con il greco Stavropoulos a completare il terzetto difensivo con Delprato e Cionek e l’esclusione di Loiacono. In mezzo ritrova spazio Crisetig con De Rose e Bianchi, Denis in attacco dal primo minuto. Brescia con soli 17 giocatori disponibili e Lopez che premia Ragusa, l’ex di giornata, a far coppia offensiva con Torregrossa.

Ragusa spreca tanto

Primo tempo frizzante, con la compagine lombarda che si affida alle giocate di Torregrossa, sempre presente nelle tre occasioni più importanti fallite dagli uomini di Lopez, due delle quali con Ragusa. Gara che si apre con l’arbitro Fourneau costretto agli straordinari: due ammonizioni nei primi sessanta secondi, giallo per Situm e proprio Torregrossa. Brivido in apertura con il tirocross di Zmrhal in stile Casasola, che per poco non beffa Plizzari, amaranto che rispondono con il lancio in profodnità di Bianchi per Bellomo, il fantasista barese entra in area e calcia con il mancino, palla alta di poco. Da quel momento in poi sale in cattedra Torregorossa che fa impazzire Cionek: prima un filtrante per l’inserimento di Ragusa che spedisce alto da buonissima posizione, fallendo la prima chance. Sempre l’ex Reggina spreca una clamorosa occasione da rete: lanciato in campo aperto dall’attaccante bresciano, spedisce la palla sulla traversa (forse con deviazione di Plizzari), sulla respinta è decisivo il salvataggio di Stavropoulos su Torregrossa in agguanto a porta praticamente sguarnita. La Reggina cerca di alzare la testa, si affida agli esterni, con Di Chiara ispirato che mette dentro un buon cross dalla sinistra per Denis, l’argentino prova a girarla di testa ma manda al lato.

Quindici minuti per il vantaggio della Reggina

Se il primo tempo è stato frizzante il secondo, specie nei primi quindici minuti, diventa scoppiettante. La Reggina sblocca il match con “inzuccata” in tuffo di Crisetig, al termine di un’azione ragionata che vede Di Chiara aprire il campo e lanciare Situm sulla destra, l’esterno bravo a recuperare una palla che sembrava persa e servire Bellomo, il trequartista a pescare con un cross dolce e preciso sul secondo palo il numero otto amaranto che trova la rete. Joronen cerca di salvare la sua porta, il guardalinee segnala all’arbitro che la palla ha varcato la linea di porta. E’ il vantaggio della Reggina che, dopo quattro minuti, trova anche il raddoppio Assolo di Bellomo per venti metri, contrasto e palla a Denis che al limite viene abbattuto. La punizione dell’argentino è una pennellata che non lascia scampo al portiere bresciano, per la liberazione di German Denis che corre ad abbracciare i suoi figli. Sul doppio vantaggio, però, la Reggina ha il demerito di subire immediatamente il gol del Brescia che riapre il match: ennesima palla sull’asse Torregrossa-Ragusa, questa volta, al terzo tentativo, batte Plizzari con una bordata.

Il finale di sofferenza

La gara vive sul filo dell’equilibrio con gli uomini di Lopez che alzano il ritmo e le giocate, la Reggina che si abbassa a difesa della porta, Dessena accarezza il pareggio con un destro dal limite a porta vuota, dopo che Plizzari aveva sventato un cross pericoloso in mezzo. Il finale è denso di tremore: in contropiede prima Rivas e poi Lafferty, sprecano il match ball, le rondinelle ci credono fino all’ultimo ma il tempo è scaduto e la formazione amaranto ritrova la vittoria dopo oltre un mese.

v.i.