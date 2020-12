LIVE! Reggina-Brescia 1-0, la sblocca Crisetig! Amaranto in vantaggio

a cura di Antonio Calafiore- Cari lettori di Reggionelpallone.it, benvenuti al live match della sfida del ”Granillo” di Reggio Calabria per la sfida tra Reggina e Brescia, valevole per la 10^ giornata del campionato di Serie B e con fischio d’inizio alle ore 15:30.

REGGINA-BRESCIA 1-0

Situm serve Bellomo, cross di prima in area e colpo di testa di Crisetig, che sbuca alle spalle di Denis: non riesce ad intervenire in tempo Joronen

GOOOL DELLA REGGINA!!!! CRISETIG PORTA IN VANTAGGIO GLI AMARANTO!

Toscano e Lopez mantengono gli stessi interpreti della prima frazione: ancora nessuna sostituzione

46′ Partono forte gli ospiti: tunnel con un colpo di tacco di Torregrossa ai danni di Cionek, che però ferma con la forza ma in maniera regolare l’attaccante delle ‘Rondinelle’, che rimane a terra

SI RIPARTE! INIZIA IL SECONDO TEMPO

Squadre rientrate in campo

DUPLICE FISCHIO DELL’ARBITRO, FINISCE IL PRIMO TEMPO! REGGINA E BRESCIA VANNO NEGLI SPOGLIATOI SUL PUNTEGGIO DI 0-0

44′ Troppa fretta per Denis! L’argentino sembra essere ossessionato dalla ricerca del gol. In questo caso sciupa una ripartenza capitanata da Bellomo, il quale serve l’argentino che però calcia di prima e debolmente da fuori area. Troppa frenesia per il ‘Tanque’

42′ AMMONIZIONE REGGINA- Cartellino giallo anche per Crisetig per fallo su Torregrossa

La difesa amaranto fatica a contenere le ripartenze del Brescia, nelle quali appare in difficoltà Cionek. In precedenza, un ottimo intervento di De Rose sventa un potenziale pericolo creato da Torregrossa

39′ AMMONIZIONE BRESCIA- Giallo per Van de Looi, che si aggrappa a Bellomo fermando la sua ripartenza

37′ Colpo di testa alto di Crisetig, il quale impatta il pallone al volo su cross di Situm

35′ Questa volta è De Rose che calcia alle stelle. Sponda di Denis e tiro arrivato direttamente in curva nord del centrocampista amaranto

33′ Tiro debole di Denis. Cross rasoterra dalla sinistra di Crisetig, raccolto in area dall’argentino che si crea lo spazio per calciare invece di servire i compagni. Il risultato è un tiro debole e centrale che non impensierisce il portiere ospite. Il ‘Tanque’ alla ricerca del gol…

28′ Occasionissima per il Brescia! Messa male la difesa della Reggina, ne approfitta Torregrossa che sterza tra due avversari e serve sul versante opposto Ragusa, privo di marcatura. Controllo e tiro da parte dell’attaccante, che però non ha la freddezza giusta e colpisce il palo. Brividi per gli amaranto

27′ Ci prova ancora la Reggina, questa volta con Denis. Girata di testa terminata sul fondo da parte del ‘Tanque’ su cross dalla sinistra di Di Chiara

25′ Primo tiro in porta della Reggina: Bellomo calcia dai 20 metri in seguito ad un’incursione per vie centrali, ma la sua conclusione è di facile lettura per Joronen

22′ Ragusa! L’ex amaranto si divora il gol del vantaggio. Torregrossa serve a memoria il taglio del suo compagno di squadra, che davanti a Plizzari calcia alto

21′ Guizzo di Torregrossa, ma salva Delprato. L’attaccante delle ‘Rondinelle’ salta Cionek sul centro destra e calcia in porta, dove però il pallone non arriva per via di una scivolata di Delprato

18′ Si affaccia in avanti la Reggina: Bianchi lancia Bellomo, il quale controlla al volo e calcia alle stelle

16′ Ancora un colpo rimediato da Stavropoulos, questa volta in seguito ad un contrasto aereo con Zmrhal

13′ Terzo corner per il Brescia: Bianchi allontana lo spiovente in area che viene raccolto da Van de Looi, il quale calcia al volo verso la porta di Plizzari. Pallone di poco al lato

11′ Contrasto nell’area di rigore amaranto: Stavropoulos dolorante alla spalla ma si rialza

8′ Brescia in avanti, la Reggina si difende. Primo corner in favore dei lombardi in seguito ad un cross basso di Ragusa deviato da Delprato.

Il Brescia cerca di spingersi in avanti con il duo Zmrhal-Ragusa, nessun pericolo per Plizzari

Subito due cartellini gialli estratti da Fourneau

2′ AMMONIZIONE BRESCIA- Fallo di Torregrossa su Cionek

1′ AMMONIZIONE REGGINA- Giallo per Mario Situm per fallo sull’out di destra

PARTITI! INIZIA REGGINA-BRESCIA

Il primo pallone sarà battuto dal Brescia, la Reggina sceglie il campo e partirà difendendo la porta al di sotto della curva sud

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo in completi ufficiali e si dispongono a centrocampo: pochissimi minuti al fischio di inizio

Ore 15:20- squadre rientrate negli spogliatoi

Ore 15- squadre in campo per il consueto riscaldamento pre-gara. Presente anche mister Toscano in questa fase antecedente la partita

LE FORMAZIONI UFFICIALI

REGGINA (3-5-2): Plizzari; Delprato, Cionek, Stavropoulos; Situm, Bianchi, De Rose, Crisetig, Di Chiara; Bellomo, Denis. All. Toscano

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor,Mateju, Martella; Jagiello, Van de Looi, Dessena; Ragusa; Zmrhal, Torregrossa. All. Lopez

PRE-GARA

La Reggina per alzare la testa e ripartire dopo gli ultimi quattro ko di fila, il Brescia per ritrovare quella vittoria che manca da due giornate. Al ”Granillo” di Reggio Calabria amaranto e biancoazzurri sono chiamati a mostrare tutto il proprio valore dinnanzi ad una sfida che sulla carta si preannuncia infiammata e che potrebbe riservare emozioni e sorprese. Toscano contro Diego Lopez, l’uno distante due punti dall’altro (con il tecnico uruguaiano in vantaggio a quota 9), oggi in campo per due obiettivi diversi e con un punti pesanti in palio.

IL CAMMINO

Reggina: Salernitana (1-1,t), Pescara (3-1,c), Virtus Entella (1-1,t), Cosenza (o-o,c), Pordenone (2-2,t), Spal (0-1,c), Empoli (3-0,t), Pisa (1-2,c), Monza (1-0,t)

Brescia: Ascoli (1-1,c), Cittadella (3-0,t), Lecce (3.0,c), Chievo (1-0,t), Virtus Entella (2-2,c), Cosenza (1-2,t), Venezia (2-2,c), Frosinone (1-2,c)



QUI REGGINA- Gli amaranto, reduci da quattro ko consecutivi con Spal, Empoli, Pisa e Monza, tenteranno di ritrovare la via della vittoria, che manca dalla seconda giornata contro il Pescara. A mister Toscano non mancheranno le assenze per la gara contro le ‘Rondinelle’, che salgono a quota sei tra infortunati e squalificati. Quest’ultima casella è occupata soltanto da Folorunsho, mentre la prima vede presenti i vari Rolando, Faty, Charpentier, Ménez e Rossi. Tornano a disposizione Vasic e Lafferty, mentre rientra dalla squalifica Crisetig.

QUI BRESCIA- L’ultima gara contro il Frosinone ha rappresentato la prima sconfitta del Brescia tra le mura amiche, arrivata in seguito a tre risultati utili consecutivi. Un inizio di campionato che oscilla tra il mediocre ed il sufficiente quello dei biancoazzurri, penalizzati dalle tante assenze che li hanno accompagnati da qualche gara a questa parte. Sono ben undici, infatti, gli assenti in casa bresciana, tra squalificati (Bjarnason), infortunati e positivi al covid (Cistana, Semprini, Fridjonsson, Ndoj, Donnarumma, Bisoli, Skrabb, Papetti, Mangraviti e Andrenacci).

I PRECEDENTI- Sono 21 i precedenti in terra calabrese tra Reggina e Brescia (6 in A, 13 in B e 2 in coppa Italia), con il bilancio che pende dalla parte amaranto, forte di 8 vittorie. Altrettanti sono i pareggi, mentre ammontano a 5 i successi dei biancoazzurri. Il primo incrocio, nel 1968, vide tionfare i calabresi 1-0, mentee l’ultimo, datato 10 maggio 2014, terminò con il risultato di 1-1

EX DI TURNO- E’ uno soltanto e porta il nome di Antonino Ragusa. L’esterno d’attacco ha vestito la casacca amaranto solo nella stagione 2011-12, provenendo in prestito dal Genoa e collezionando 34 presenze e ben 7 reti.

L’ARBITRAGGIO- Dirigerà la gara il sig. Francesco Fourneau di Roma 1, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Nuzzi. Il quarto uomo, invece, sarà il sig. Pezzuto. Primo incrocio con gli amaranto da direttore di gara per Fourneau, che quest’anno ha però svolto il ruolo di quarto uomo nel derby calabrese con il Cosenza. Tre, invece, gli incroci con il Brescia, con il bilancio che vede i lombardi imbattuti con una vittoria e due pareggi.