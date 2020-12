I Flop di Reggina-Brescia: per Lopez secondo ko consecutivo

Ritorna al successo la Reggina contro un Brescia che specie nel primo tempo spreca almeno due palle gol clamorose con Ragusa.

Flop di Reggina-Brescia, l’allenatore dei lombardi Lopez

Non ci sono flop tra gli amaranto, soprattutto per il merito e l’orgoglio di aver difeso con i denti il vantaggio e portato a casa i tre punti. Anche se per larghi tratti del match Torregrossa la fa da padrona e Cionek e Delprato vanno in difficoltà, Ragusa segna ma si divora nel primo tempo le due chance per il vantaggio, chi paga maggiormente la sconfitta è il tecnico del Brescia Diego Lopez. Per l’allenatore uruguaiano seconda sconfitta consecutiva, nonostante i suoi abbiamo dimostrato qualità e giocate da squadra matura e autoritaria. Paga caro le numerose assenze (solo 17 giocatori a disposizione), specie dietro dove la squadra balla parecchio e subisce troppi gol. La classifica piange…