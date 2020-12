Reggina-Brescia, Cionek: “Speriamo sia vittoria della svolta”

Anche il difensore centrale amaranto Cionek, è intervenuto al termine del match vinto dalla Reggina al Granillo contro il Brescia.

“Speriamo sia la svolta, è stato un mese difficile con tanti episodi contro. Oggi siamo rimasti in undici abbiamo lottato, forse abbiamo concesso qualcosa nel primo tempo ma nella ripresa la squadra è stata molto consapevole di quanto voleva la vittoria. E ci siamo riusciti. Ci aspettano tante battaglie come questa. In passato abbiamo giocato anche meglio ma per situazioni varie poi il risultato non viene e tutto allora diviene più difficile. Oggi questi errori non sono stati commessi: questo risultato è fondamentale arrivato contro avversario difficilissimo” ha detto Cionek alla fine della partita.