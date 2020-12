Reggina, FOCUS ON: Plizzari in cerca di confeme

Ultime News

Da poco divulgate le formazioni ufficiali di Reggina-Brescia. Toscano conferma il 3-5-2 con il trio inedito De Rose, Crisetig e Bianchi in mezzo al campo. Prima da titolare in campionato per Stavropoulos, panchina per Loiacono,...

Non certo un ritorno felice, quello di Alessandro Plizzari tra i pali amaranto. Due gol subiti nel finale di Reggina-Pisa, in entrambe le occasioni qualche dubbio sulle mancate uscite. Ripensando all’incertezza di Salerno...

Reggina

Bisogna risalire al lontano 29 settembre 1968, per la prima edizione di Reggina-Brescia: in quella circostanza, gli amaranto si imposero per 1-0, grazie al gol di Vallongo. Sfida di grande fascino, andata in scena in serie B ed...