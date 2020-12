La storia di Reggina-Brescia: Baggio, Nakamura, l’ultimo gol di Bonazzoli…

Bisogna risalire al lontano 29 settembre 1968, per la prima edizione di Reggina-Brescia: in quella circostanza, gli amaranto si imposero per 1-0, grazie al gol di Vallongo. Sfida di grande fascino, andata in scena in serie B ed in serie A.

Compagine dello Stretto avanti nel bilancio complessivo, dal momento che le vittorie amaranto fino ad oggi sono state sette, contro le quattro ottenute dai biancazzurri (otto i pareggi).

L’ultimo precedente, disputatosi sei anni fa, ha visto la Reggina giocare un brutto scherzo alle “rondinelle”: da tempo condannati alla retrocessione, Di Michele e compagni strapparono il pareggio agli ospiti, rallentandone la corsa verso i playoff.

Sul fronte reggino, da ricordare la vittoria dell’88/89 (rigore di Onorato nel finale) che aprì ulteriormente le porte del sogno chiamato serie A e quella del 2009/2010, sancita da un rotondo 4-0. Il ricordo più amaro invece, è indubbiamente legato al novembre 2000, quando il Brescia di Roberto Baggio (fischiato dall’inizio alla fine, in quanto in estate aveva scelto i biancazzurri a discapito degli amaranto) condannò la Reggina allenata da Colomba alla settima sconfitta consecutiva. Nel finale, con gli ospiti avanti di 3 reti, esplose la rabbia della tifoseria locale, con Collina costretto ad interrompere la gara a causa del fitto lancio di sediolini proveniente dalla Curva Sud. La violenta contestazione, portò allo 0-3 a tavolino e costò alla Reggina la squalifica del campo.

Nell’album dei ricordi, anche tre pareggi. Quello del 96/97, viste festeggiare entrambe le squadre: Reggina matematicamente salva dopo un inizio difficilissimo, Brescia in serie A. Grande sfida Baggio-Nakamura nel 2002/2003, con il giapponese che a 9′ dalla fine regalò il pareggio alla compagine dello Stretto, grazie ad una magia su punizione. Nel 2011/2012, fu Bonazzoli, a tempo ormai scaduto, ad impedire che i lombardi sbancassero il Granillo: un colpo di testa vincente (nella foto), passato alla storia come l’ultimo gol del bomber di Asola con la maglia della Reggina.

Di seguito, tutte le formazioni ed i marcatori amaranto.

SERIE B 68-69, 1^ giornata di andata (29/9/1968)

Reggina-Brescia 1-0

Reggina: Jacoboni, Sbano, Divina, Pirola, Sonetti, Pesce, Tacelli, Ferrario, Vallongo, Causio (Lombardo), Toschi. Allenatore: Segato.

Marcatore: Vallongo.

SERIE B 70-71, 4^ giornata di andata (11/10/1970)

Reggina-Brescia 1-1

Reggina: Jacoboni, Fiorini, Sali, Rinero (Grossi), Tacelli, Sonetti, Comini, Sironi, Merighi, Lombardo, Bongiorni. Allenatore: Bizotto.

Marcatore: Sonetti.

SERIE B 71-72, 9^ giornata di andata (21/11/1971)

Reggina-Brescia 1-1

Reggina: Jacoboni, Poppi, Sali, Tacelli, Cozzani, Righi, Perucconi, Molinari, Fazzi, Scarpa, Bongiorni. Allenatore: Rubino.

Marcatore: Bongiorni.

SERIE B 72-73, 16^ giornata di andata (7/1/1973)

Reggina-Brescia 1-1

Reggina: Jacoboni, D’Astoli Sali, Bellotto, Raschi, Martella, Comini (Tamborini), Marmo, Pulitelli, Mazzia, Nimis. Allenatore: Mazzetti.

Marcatore: Comini.

SERIE B 73-74, 2^ giornata di ritorno (17/2/1974)

Reggina-Brescia 1-0

Reggina: Cazzaniga, Landini, Zazzaro, Trinchero, Raschi, Bonzi, Ferrara, Dal Pozzolo, Merighi, Sali, Bonfanti (Tamborini). Allenatore: Recagni.

Marcatori: Trinchero, Merighi.

SERIE B 88-89, 11^ giornata di ritorno (16/4/1989)

Reggina-Brescia 1-0

Reggina: Rosin, Bagnato, Attrice, Armenise (Catanese), Sasso, Mariotto, Zanin, Guerra (Pozza), Orlando, Raggi, Onorato. Allenatore: Scala.

Marcatore: 83′ rig. Onorato.

SERIE B 89-90, 8^ giornata di andata (15/10/1989)

Reggina-Brescia 0-1

Reggina: Rosin, Bagnato, Attrice, Armenise (Visentin), Cascione, De Marco, Pergolizzi (Mariotto), Bernazzani, Zanin, Orlando, Paciocco. Allenatore: Bolchi.

Marcatore: 34′ rig. Corini.

SERIE B 90-91, 5^ giornata di andata (7/10/1990)

Reggina-Brescia 3-0

Reggina: Rosin, Bagnato, Attrice, Gio.Tedesco, Bernazzani (Granzotto), Vincioni, Tomaselli, Paciocco (Carbone), Simonini, Scienza, Poli. Allenatore: Cerantola.

Marcatore: 25′ Tedesco, 79′ e 90′ Simonini.

SERIE B 95-96, 14^ giornata di andata (3/12/1995)

Reggina-Brescia 2-1

Reggina: Scarpi, Vincioni, Ceramicola, S.Veronese, Di Sauro (Carli), Giacchetta, Carrara, Nicolini (Toscano), Poli, Pasino (Perrotta), Aglietti. Allenatore: Zoratti.

Marcatore:27′ Lunini (B), 57′ Pasino (R), 60′ Aglietti (R).

SERIE B 96-97, 18^ giornata di ritorno (8/6/1997)

Reggina-Brescia 1-1

Reggina: Scarpi, Montalbano, Napoli (Iacobelli), Napolitano, Poli, De Vincenzo (Bitetti), Perrotta, Giacchetta, Pasino, Dionigi, Criniti (Visentin). Allenatore: Guerini.

Marcatori: 18′ rig. Dionigi (R), 20′ rig. Neri (B).

SERIE B 98-99, 11^ giornata di andata (21/11/1998)

Reggina-Brescia 0-0

Reggina: Orlandoni, Ziliani, Di Sole, Giacchetta, Sussi, Pinciarelli (Possanzini), Firmani, Briano, Poli, Artico, Tomic. Allenatore: Gustinetti.

SERIE A 2000-2001, 8^ giornata di andata (26/11/2000)

Reggina-Brescia 0-3 a tavolino *

Reggina: Taibi, Oshadogan, Vargas (Caneira), Stovini, Bernini (Possanzini), Brevi (Veron), Cozza, Zanchetta, Morabito, Bogdani, Marazzina. Allenatore: Colomba.

*Gara sospesa per lancio di oggetti sul punteggio di 0-3.

SERIE A 2002-2003, 5^ giornata di andata (5/10/2002)

Reggina-Brescia 2-2

Reggina: Castellazzi, Jiranek,Pierini, Vargas, Morabito, Cozza (Leon), Paredes, Mozart, Nakamura, Rastelli (Bogdani), Savoldi (Di Michele). Allenatore: Mutti.

Marcatori: 11′ Appiah (B), 43′ aut. Stankevicius (R), 45’+2 rig. Baggio (R)), 81′ Nakamura (R).

SERIE A 2003-2004, 3^ giornata di ritorno (8/2/2004)

Reggina-Brescia 0-0

Reggina: Belardi, Franceschini, Sottil (Nakamura), Torrisi, Comotto, Baiocco, Gia.Tedesco, Falsini, Cozza (Dall’Acqua), Di Michele (Mesto), Bonazzoli. Allenatore: Camolese.

SERIE A 2004-2005, 14^ giornata di andata (14/11/2004)

Reggina-Brescia 1-3

Reggina: Soviero, Zamboni, De Rosa, Franceschini, Mesto (Gia.Tedesco), Pareses, Mozart, Balestri, Nakamura (Borriello), Colucci (Dionigi), Bonazzoli. Allenatore: Mazzarri.

Marcatori: 18′ Stankevicius (B), 40′ Martinez (B), 74′ Zamboni (R), 80′ Caracciolo (B).

SERIE B 2009-2010, 16^ giornata di andata (29/11/2009)

Reggina-Brescia 4-0

Reggina: Cassano, Lanzaro, Casscione, Costa, Morosini, Carmona (Volpi), Barillà, Rizzato, Pagano, Bonazzoli (Cacia), Missiroli (Adejo). Allenatore: Iaconi.

Marcatori: 3′ rig. e 19′ Pagano, 73′ Cascione, 89′ Lanzaro.

SERIE B 2011-2012, 12^ giornata di ritorno (2/4/2012)

Reggina-Brescia 1-1

Reggina: Belardi, Cosenza, Emerson, Angella, Colombo (Melara), Rizzo (Montiel), Armellino, Barillà, Rizzato, Campagnacci (A.Viola), Bonazzoli. Allenatore: Gregucci.

Marcatori: 28′ Jonathas (B), 90′ Bonazzoli (R).

SERIE B 2012-2013, 19^ giornata di ritorno (2/4/2012)

Reggina-Brescia 0-1

Reggina: Baiocco, Adejo, Ely, Bergamelli, Rizzato, Sarno (Campagnacci), Hetemaj, Colucci (Bombagi), Barillà, Di Michele, Comi (Gerardi). Allenatore: Pillon.

Marcatore: 54′ De Maio.

SERIE B 2013-2014, 17^ giornata di ritorno (10/5/2014)

Reggina-Brescia 1-1

Reggina: Pigliacelli, Di Lorenzo, Adejo (Coppolaro), Bochniewicz, Lucioni, Contessa, Maicon, Dall’Oglio, Barillà, Sbaffo (Pambou), Fischnaller (Caruso). Allenatore: Zanin/Gagliardi.

Marcatori: 30′ Fischnaller (R), 77′ rig. Corvia (B).