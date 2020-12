Verso Reggina-Brescia, il tecnico Lopez: “Si deve crescere come squadra”

Alla vigilia della sfida del “Granillo” tra Reggina e Brescia, il tecnico dei lombardi Diego Lopez è intervenuto nella classica conferenza stampa pre-gara.

“Abbiamo davanti un mese intenso e ricco di partite, dobbiamo essere pronti, anche perché adesso i risultati iniziano ad essere pesanti e per ottenerli dobbiamo crescere come squadra. Le tante assenze non possono rappresentare un alibi, certamente sarebbe bello avere tutto l’organico al completo. Riguardo Torregrossa, viene da un periodo di inattività, dobbiamo aiutarlo noi per permettergli di rendere al meglio. I nostri obiettivi non cambiano, ci occorre una prestazione convincente che trasmetta fiducia; chi sarà chiamato in causa dovrà farsi trovare pronto.”