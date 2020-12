Reggina-Brescia, la probabile formazione biancoazzurra: Torregrossa e Ayé guidano l’attacco

È un Brescia decimato dalle assenze quello che domani pomeriggio sfiderà la Reggina al “Granillo” per la 10^ giornata di campionato. Soltanto quindici i giocatori di movimento a disposizione del tecnico Diego Lopez, le cui scelte saranno limitate.

Consueto 4-3-1-2 per il tecnico uruguaiano, il quale potrà contare sul ritorno di Sabelli in difesa, che vedrà in azione anche Mateju, Chancellor e Martella (in vantaggio su Verzeni). In mezzo al campo dovrebbe essere confermato il trio Jagiello-Labojko-Dessena, mentre sulla trequarti è ballottaggio Spalek-Zmrhal, con il primo leggermente favorito, specie per la propria duttilità anche in fase di ripiegamento. In avanti il tandem composto da Torregrossa e Ayé.

LA PROBABILE FORMAZIONE BIANCOAZZURRA

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Mateju, Martella; Jagiello, Labojko, Dessena; Spalek, Torregrossa, Ayé. All. Lopez

BALLOTTAGGI: Martella-Verzeni 65-35%, Spalek, Zmrhal 55-45%.

INDISPONIBILI: Cistana, Semprini, Fridjonsson, Ndoj, Donnarumma, Bisoli, Skrabb, Papetti, Mangraviti e Andrenacci.

SQUALIFICATI: Bjarnason

Dubbi

Martella-Verzeni con il primo avvantaggiato sul secondo.

Spalek-Zmrhal. Potrebbe giocare Spalek, più utile in fase difensiva.

Assente per squalifica Bjarnason.

Out Cistana, Semprini, Fridjonsson, Ndoj, Donnarumma, Bisoli, Skrabb, Papetti, Mangraviti e Andrenacci tra infortuni e Covid.